Després d’un any de disseny, la reforma de la factura elèctrica creada per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) i el Govern ha durat, en termes pràctics, només tres mesos: de juny a setembre. Les mesures de l’executiu per reduir el preu del rebut elèctric han deixat en «stand by» el sistema d’hores vall, pla i punta que va entrar en vigor l’1 de juny amb l’objectiu de fomentar l’eficiència energètica dels consumidors.

El sistema de trams horaris va tenir una gran controvèrsia després de la posada en marxa perquè les hores de més consum eren les més cares i les de menor consum, les més barates, malgrat que aquest és precisament el seu objectiu: fomentar el canvi d’hàbits dels consumidors per, així, alleugerir la corba de càrrega de la xarxa elèctrica. Els trams horaris es continuen aplicant, però actualment les diferències entre hores pràcticament han desaparegut.

Per posar un exemple, si la diferència en el preu del quilovat hora al juny (dia 25) entre l’hora més cara i la més barata era de 15 cèntims, actualment és de 9 cèntims. Però encara més evident és la variació entre posar un electrodomèstic a les 10 de la nit o a les 12 de la nit, en aquest cas si ara la diferència en el preu per quilowatt hora és un cèntim, al juny era de cinc cèntims.

El motiu d’aquesta diferència és degut al reial decret llei que va posar en marxa el Govern al setembre per rebaixar el rebut de la llum, que va incloure la reducció del 96% dels càrrecs (una de les quatre parts de la factura, juntament amb el preu de l’energia, els peatges i els impostos) i va provocar la immediata desaparició dels monticles de la corba de preus diària.

Els trams horaris són una mesura artificial creada per la CNMC (a través dels peatges que sufraguen el transport i la distribució de l’electricitat) i el Govern (a través dels càrrecs que inclouen un popurri de despeses com les primes a les renovables i el deute elèctric) per incrementar el preu de l’electricitat en el període punta i una mica en el pla. «En eliminar pràcticament tots els càrrecs s’ha aplanat la corba», explica l’expert en energia i consultor a Menta Energia Francisco Valverde.

Més enllà dels trams horaris impulsats a la reforma de la CNMC i el Govern, en general les hores punta del sistema es donen entre les onze i les dotze del matí i entre les set i les vuit de la tarda per l’activitat comercial i l’ocupació de les llars, segons Red Eléctrica.

A més, com que al setembre el Govern també va reduir els impostos, ara té més pes en el rebut el cost de l’energia, que abans representava al voltant del 30%-35% i actualment suposa més del 60% del total, segons Diego Rodríguez, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid i investigador de Fedea.

Proper any

Amb tot, aquesta rebaixa dels càrrecs és temporal i, de moment, té com a data de caducitat el proper 31 de desembre. El mateix passa amb la rebaixa del 21% al 10% de l’IVA i de l’impost especial de l’electricitat, del 5,11% al 0,5%, així com la suspensió del 7% de l’impost a la generació elèctrica. El Govern ha de decidir si la prorroga, almenys durant el primer trimestre per evitar que la factura de la llum es torni a disparar. «El nostre càlcul és que hi pot haver al llarg del 2022 preus alts del gas i del mercat elèctric», deia la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.