El president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate, descarta que la nova variant òmicron obligui a anul·lar reserves del Pont de la Puríssima i als viatges per Nadal i Cap d’Any. Segons Sarrate, fins ara les cancel·lacions han estat puntuals, només a Àustria pel confinament decretat i a Munic, on al final no se celebraran el mercats nadalencs. D’altra banda, Sarrate apunta que durant aquest any el sector ha registrat entre un 10% i un 15% més de reserves que el 2020, gràcies a l’activitat del segon semestre, però que el 2021 es tancarà amb la meitat d’activitat que el 2019.

El president d’ACAVE avança quye les principals destinacionsseran Nova York i els destins de neu. Sarrate celebra que per a la campanya de Nadal, les reserves hauran augmentat un 10% de mitjana respecte el 2020 gràcies al Pont de la Puríssima.