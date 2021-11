El Suprem avala que el personal interí de l’Administració pugui accedir a permisos per realitzar cursos de formació. Els magistrats consideren una discriminació injustificada que aquests no puguin sol·licitar temps retribuïts o reduccions de jornada per poder assistir a programes d’aprenentatge de la seva activitat professional i els funcionaris de carrera amb plaça fixa sí. Així, l’alt tribunal censura per vulneració del principi d’igualtat a la Generalitat, que va denegar a una tècnica interina del Servei d’Ocupació de Catalunya l’assistència a un curs.