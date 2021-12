Les marques Costa Brava Verd Hotels i Petits Grans Hotels de Catalunya s’han aliat amb el grup Logis Hôtels, una cadena hotelera de França amb una sòlida reputació internacional i 70 anys d’experiència. L’acord amb el grup Logis Hôtels suposa una gran notícia pel conjunt d’hotels associats, ja que els clients del grup Logis Hôtels podran reservar a través de la seva pàgina web a tots els establiments de les tres marques. Aquest fet serà clau a l’hora d’assolir més visibilitat en els mercats francesos, belgues i alemanys.

L’acord no només serà beneficiós per les tres marques del Grup Costa Brava Centre i els seus establiments., a més el grup Logis Hôtels tindrà l’oportunitat de penetrar en el mercat català. Per altra banda, tots els clients dels dos grups podran beneficiar-se del programa de fidelitat ETIK. Aquest permet acumular euros per cada àpat o per cada nit que hagin passat en algun dels establiments dels dos grups.

El grup Logis Hôtels és líder de propietaris d’hotels i restaurants independents d’Europa amb 2.300 establiments distribuïts en nou països: França, Alemanya, Andorra, Bèlgica, Espanya, Itàlia, Luxemburg, Holanda i el Canadà. Amb 150 milions d’euros de facturació el 2019 i 2.000 milions d’euros de volum de negoci, el grup Logis Hôtels representa el 16% de la indústria hotelera a França.