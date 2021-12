El Govern va aprovar finalment ahir l’avantprojecte de la llei Crea i Creix per afavorir el naixement d’empreses i facilitar el seu creixement i expansió. La norma, una de les reformes incloses en el pla de recuperació pactat amb Brussel·les a canvi de les ajudes europees, ja va ser sotmesa a consulta pública a l’inici de l’any i té com a mesura estrella la reducció des dels 3.000 euros actuals a tan sols un euro la quantitat mínima de capital social amb la qual es pot crear una societat limitada. El projecte legal també inclou un segon paquet de mesures per a combatre els retards en els pagaments entre empreses. Així, estén l’obligació d’expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials entre empreses i autònoms. L’objectiu és obtenir «informació fiable, sistemàtica i àgil» dels terminis efectius de pagament. La norma també impedirà a les companyies moroses rebre subvencions públiques.