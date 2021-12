El Grup Ros invertirà 12 milions d’euros en la construcció d’una nova planta de 9.144 metres quadrats de Freskibo, a Blanes, a un terreny annex a l’edifici principal. El projecte també preveu la modernització i digitalització de les actuals instal·lacions i l’ús de tecnologies 4.0. En aquest sentit, s’espera maximitzar l’eficiència energètica gràcies a la producció del 100% de l’aigua calenta i estalviar en un 75% el consum actual d’energia amb la instal·lació de 4.340 metres quadrats de panells fotovoltaics. El director general de la companyia, Salvador Ros, assegura que la inversió s’emmarca en un projecte de «doble transició ecològica i digital». La nova planta es començarà a construir durant el 2022 en un terreny annex i crearà uns 150 llocs de feina directes.

El projecte també aposta pel desenvolupament i l’aplicació de nous sistemes d’embalatge i packaging més sostenibles que contribuiran a una important reducció de l’ús dels plàstics en tota la cadena de valor.

Segons Ros, es tracta d’una «oportunitat per obrir i posar a disposició de l’entorn socioeconòmic del territori el potencial productiu de la indústria alimentaria dels productes del mar i la creació d’espais de formació que convertiran a Blanes en un centre de referència de la indústria dels productes del mar».

Segons va aprovar la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona, l’extensió d’aquest edifici podrà tenir usos industrials, de magatzem i logístics, majoritàriament. També se’ls permet posar-hi oficines, un comerç i altres serveis vinculats a l’activitat de l’establiment, com ara una zona de restauració vinculada a la degustació dels productes que elaboren. Addicionalment, s’hi podrà construir un aparcament, un taller o un espai d’exposició i tallers formatius sobre la indústria del peix. El projecte preveu la millora de la carretera GI-682 en l’accés a les noves instal·lacions i en la zona on hi ha els veïns de Mas Palou. Es donarà continuïtat al doble carril de la carretera que hi ha davant de Peixos Ros i es millorarà l’accés als Tres Turons i al futur equipament públic que es preveu en aquesta zona.

Freskibo, que va néixer l’any 2008, és la divisió del grup que comercialitza tres gammes diferents de productes del mar en safata pels principals retailers d’Espanya i Portugal, amb diverses certificacions de sostenibilitat i l’aval de qualitat de la IFS Food. Ros és un grup familiar d’empreses amb més de 90 anys d’història i una plantilla de 300 treballadors. La seva activitat principal se centra en l’elaboració i comercialització de productes del mar a nivell nacional i internacional proporcionant solucions integrals i multicanals per les fàbriques de conserva, les grans superfícies, els mercats centrals, el canal Horeca i els minoristes. L’any 2020, la facturació del grup consolidada (Comerç de Peix Ros, Frigorífics Ros i Freskibo) va ascendir a més de 86 milions d’euros.