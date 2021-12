La borsa va rebre amb càstig una de les notícies empresarials de l’any. Inditex va perdre 5.641 milions d’euros del seu valor borsari després de conèixer-se que Marta Ortega, filla del fundador del grup Amancio Ortega, assumirà la presidència de l’empresa tèxtil l’abril vinent en substitució de Pablo Isla. Les accions d’Inditex van caure un 6,1% aquest dimarts, fins als 27,86 euros per títol.

Amb pràcticament tots els valors de l’Ibex 35 en vermell per les incerteses sobre el cop econòmic que pot suposar una altra onada de covid per la nova variant ómicron, Inditex va liderar les caigudes el mateix dia que es coneixia una revolució a la cúpula de la companyia. El grup dAmancio Ortega va veure com es reduïa la seva capitalització fins als 86.830 milions d’euros, des dels més de 92.471 milions amb què va arrencar el dia. «El preu de l’acció sempre cal mirar-lo a llarg termini», va resumir Pablo Isla, encara president de la companyia, en una trobada amb premsa. «Tinc plena confiança en Inditex i en l’evolució del preu de l’acció de cara al futur», va apuntar sense entrar a valorar les caigudes que es registraven des de bon matí en la sessió d’aquest dimarts.

El consell d’administració d’Inditex, a iniciativa del seu president Pablo Isla i del seu fundador Amancio Ortega, va aprovar el nomenament de Marta Ortega Pérez com a nova presidenta del grup a partir de l’1 d’abril de 2022. L’ascens de la filla del fundador ve acompanyat d’una revolució en la cúpula del grup, que torna a separar les figures de president i conseller delegat. Al costat de Marta Ortega com a presidenta hi haurà com a conseller delegat Óscar García Maceiras, fins ara secretari general del grup i del consell. El nomenament del nou conseller delegat d’Inditex té efectes immediats, sense esperar a l’abril. Es manté com a vicepresident del consell d’administració José Arnau Sierra, mà dreta de Amancio Ortega. Pablo Isla -conseller delegat del gegant tèxtil des de 2005, president i conseller delegat des de 2011, i president executiu des de 2019- continuarà com a president de la companyia fins al proper 31 de març.