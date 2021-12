L’empresa banyolina Juncà Gelatines serà adquirida per un fabricant italià de gelatina i col·lagen, Lapi Gelatine. L’adquisició s’ha aconseguit en associació amb DisproInvest, de Terrassa. Així ho van anunciar ahir fonts de l’empresa al Diari de Girona. Segons informa Gelatines Juncà, després d’aquesta operació l’empresa de Banyoles quedarà integrada en tota l’operativa global del nou accionariat i es podrà beneficiar de totes les noves sinergies plantejades, si bé seguirà operant com una entitat totalment independent. Tanmateix, especifiquen que en una fase inicial els actuals directius de l’empresa seguiran implicats, tot i que a posteriori no formaran part de l’equip directiu.

Fonts de l’empresa valoren l’adquisició de l’empresa com a «molt positiva», ja que d’aquesta manera Juncà «aconseguirà una major visualització internacional, una millora de processos i moltes més sinergies que s’aniran implementant gràcies a haver unit forces tant amb Gelatines Lapi com amb Dispro Invest». Tanmateix, asseguren que en reunions amb l’alcalde s’ha donat «confort» als nous propietaris i preveuen invertir en les instal·lacions actuals de Banyoles. Es tracta d’una operació internacional que representa una important inversió pel hòlding Toscà Gruppo Lapi, del que Lapi Gelatine en forma part amb l’objectiu d’aconseguir un creixement exponencial pel que fa al desenvolupament i la fabricació de gelatina. L’adquisició s’ha aconseguit en associació amb DisproInvest, el hòlding familiar propietari de Disproquima SAU, un distribuïdor internacional de matèries primeres i ingredients pel sector de Life Science. Juncà Gelatines, fundada el 1947, compta actualment amb una plantilla de gairebé un centenar de treballadors, concretament 98 i és una de les principals empreses espanyoles productores de gelatina i col·lagen. Té una facturació superior als 30 milions d’euros i una capacitat de producció d’aproximadament 5.500 tones anuals. Per altra banda, Lapi Gelatine és una empresa familiar fundada l’any 1966 a Empoli (Toscana). Produeix gelatines i pèptids de col·lagen per les indústries farmacèutiques i alimentaria, té una facturació al voltant dels 30 milions d’euros i una distribució activa a 52 països de tot el món. Lapi Gelatine porta més de 20 anys col·laborant amb Disproquima, essent aquest, el seu «partner» de referència en molts dels seus mercats. DisproInvest és un hòlding empresarial, propietat de Disproquima SAU, també de propietat familiar, amb seu a Terrassa i presència a quatre continents i l’origen dels quals es remunta a 1975.