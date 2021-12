Telefónica va presentar ahir oficialment als sindicats la seva intenció de posar en marxa un nou programa de baixes voluntàries per la seva plantilla a Espanya. El pla de sortides es dirigeix a les persones nascudes l’any 1967 o anteriors i que faci més de 15 anys que estan a l’empresa. Segons l’operadora, els empleats que compleixen aquests dos requisits ascendeixen a un total de 3.261, però les sortides no podran superar el 60% d’aquesta xifra (1.956,6).

Així ho va anunciar l’empresa a les centrals sindicals en el marc d’una nova reunió per a l’acord social que estan negociant empresa i treballadors. Per als empleats que s’acullin al pla, la companyia garanteix entre el 60% i el 67% de la seva retribució actual, segons l’edat que tinguin en el moment d’acollir-se al pla de baixes, així com altres beneficis com la pòlissa de salut fins als 65 anys. A més, l’empresa assumiria el cost del Conveni Especial de la Seguretat Social al 100% fins al compliment dels 65 anys o l’abast de l’edat de jubilació ordinària i l’Assegurança Col·lectiva de Risc. També, les aportacions del promotor al pla de pensions fins a aconseguir els 65 anys, amb l’obligació de la persona treballadora d’aportar també la seva part.

L’única excepció que es permetrà a la regla serà per als responsables d’equip (Coordinació, Prefectura i Gerència) que compleixin els requisits d’edat i antiguitat, ja que podran participar i adherir-se al pla amb independència de la Direcció a la qual pertanyin.