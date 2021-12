CCOO, UGT i entitats socials criden a la ciutadania a protagonitzar el pròxim 12 de desembre una gran mobilització a Barcelona per millors salaris, més inversió en sanitat i educació i la derogació de la «llei mordassa»; entre d’altres. Aquesta aliança social i sindical va presentar dilluns les seves credencials per passar a l’ofensiva i evitar que «la classe treballadora pagui els plats trencats de la crisi de la covid. A l’anterior crisi no ens vam mobilitzar per protestar contra les retallades, ara ho fem abans», va assegurar el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros.

Les centrals amb representació majoritària pretenen ampliar el seu perímetre i capacitat mobilitzadora ajuntant-se amb col·legis professionals com el de treballadors socials i el d’educadors socials, moviments en defensa de la sanitat pública com Marea Blanca, organitzacions internacionalistes com La Fede, o plataformes com Fiscalitat Justa. Actors que ja han coincidit anteriorment en mobilitzacions d’ampli espectre i que ara volen estabilitzar la seva col·laboració de cara als pròxims anys, amb l’objectiu de disputar els beneficis de la incipient recuperació econòmica després de la covid.

Aquesta nova plataforma pretén ser un espai dinamitzador de futures protestes i no quedar-se en una convocatòria puntual. Els convocants reivindiquen «una sortida diferent de la crisi», segons va afirmar el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; tot i que diversos indicadors macroeconòmics posen en dubte aquesta millora. L’INE va publicar dilluns les dades de l’IPC del mes de novembre, que deixen una inflació interanual del 5,6%. Augmentada pels preus de l’electricitat, sí, però amb altres productes de la cistella, com els aliments (+3,2%), també disparats. A l’altre costat de la balança, els salaris pactats per conveni evolucionen a l’1,55%; segons les últimes dades d’octubre del Ministeri de Treball.

El tret de sortida el donaran el diumenge 12 de desembre a les 12 del matí en una marxa que anirà de plaça Urquinaona fins a plaça Sant Jaume. Serà la prova per mesurar la seva capacitat per aglutinar i amb ella mirar de collar el Govern de la Generalitat i influir en els seus pròxims pressupostos, en fase parlamentària actualment. Al president de la Generalitat, Pere Aragonès, li exigeixen més inversió en atenció primària, més recursos per a la salut mental i més pressupost per a polítiques de vivenda. «Els actuals recursos són insuficients, veiem desnonaments cada dia», van assenyalar des de l’escola d’educadors socials.

Peticions al Govern central

Algunes de les demandes d’aquest manifest subscrit per 14 entitats van dirigides al Govern d’Espanya. A aquest li demanen un salari mínim de 1.000 euros a partir de l’1 de gener del 2022, tal com els sindicats han preacordat amb l’executiu. Una regulació més directa i garantista per al consumidor de la vivenda i l’electricitat, en plena escalada de preus des de fa mesos. Pensions mínimes més elevades, sense concretar si s’han de relacionar amb el salari mínim o amb quin indicador. Una altra de les seves reivindicacions és destinar el 0,7% dels Pressupostos a iniciatives de cooperació internacional; en un moment en què les noves variants de la covid amenacen la salut pública europea, però sorgeixen a països de baixos ingressos i amb escàs accés a les vacunes.