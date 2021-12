L’objectiu número ú per substituir a Nissan als terrenys de la Zona Franca de Barcelona continua sent el fabricant de cotxes xinès Great Wall Motors (GWM). Els asiàtics estan decidint si finalment inverteixen a Catalunya o van a un altre lloc, i mentrestant l’Administració ha mogut fitxa per a retenir-los. Amb aquest pla, l’«A» tots els actors coincideixen, cosa que no passa amb el «B», que ahir va causar tensions a la comissió de reindustrialització. Va ser durant la reunió del Govern, la Generalitat, empresa i els sindicats, on van abordar el pla alternatiu on fins ara GWM era el principal candidat. La idea d’aquest pla B és donar major protagonisme al projecte col·lectiu del hub de l’electromobilitat, liderat per QEV Technologies, però durant la trobada es va sumar un nou actor: una empresa de manteniment de blindats militars. Aquesta nova proposta, que se sumaria als projectes del hub de mobilitat i ocuparia aproximadament un terç dels terrenys que avui ocupa Nissan a Zona Franca va tensar les relacions entre Govern i Generalitat.

No obstant això, totes les parts insisteixen que GWM continua sent la primera opció i per això l’Administració ha millorat la seva última oferta per atreure’ls a la Zona Franca. L’esforç ha estat triple, perquè a més d’augmentar l’import a nivell d’ajudes públiques tant del Govern com de la Generalitat, Nissan hauria acceptat rebaixar el valor dels actius que pretén traspassar a GWM i els sindicats valoren la possibilitat de rebaixar i adaptar les seves condicions laborals a la nova companyia. En l’«oferta final», l’import en ajudes ofert superaria els 100 milions d’euros, encara que des del Ministeri d’Indústria no confirmen ni desmenteixen cap xifra.

Per altra banda, els treballadors de Nissan van convocar ahir al matí una aturada de producció i van fer una marxa que va acabar a la seu del Consorci de la Zona Franca -on s’estava produint la trobada- per fer visible el malestar de la plantilla, que té un futur incert a un mes de perdre la feina. En total, més d’un miler de treballadors van protestar tallant els carrers al seu pas.