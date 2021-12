Les matriculacions de turismes a les comarques gironines segueixen en caiguda en comparació a l’any passat tot i que milloren lleugerament en comparació als anteriors mesos. Segons Faconauto, el nombre de turismes matriculats a la província de Girona va arribar el mes de novembre a 873. Un 12,96% menys que els registrats durant el mateix mes del 2020 (1.003). De la mateixa manera, l’acumulat de l’any se situa en 9.186, un 12% menys que els que es van matricular fins al mes de novembre del 2020 (10.440).

Una caiguda, que empesa per la falta de xips es repeteix també en l’àmbit català, on les matriculacions han disminuït en un 18,4% en termes interanuals, fins a 9.355 unitats. El nombre de vehicles venuts entre gener i novembre ha estat de 99.147 unitats, un 8,9% menys en comparació amb el mateix període de 2020. Davant aquest escenari, el sector ha reclamat activar «mesures urgents» per pal·liar la falta de semiconductors i la caiguda de la demanda provocada per la crisi derivada de la pandèmia. «És necessari activar ja una política integral per al sector de l’automoció i mesures àgils, contundent i de gran importància», assegura la directora de comunicació d’ANFAC, Noemí Navas.

Faconauto, per la seva banda, assenyala que els compradors han assumit la situació del sector. De fet, l’entitat calcula que s’ha generat una cartera de comandes de més de 100.000 unitats a tot l’Estat que es convertiran en matriculacions el 2022. Per aquest motiu, reclama ajornar la pujada de l’impost de matriculació, prevista per a l’1 de gener, també com una eina per «regularitzar» la situació del mercat i avançar en la renovació del parc.

Les xifres a l’Estat

Per altra banda, les matriculacions de motos i vehicles lleugers a l’Estat creix un 24% el novembre, fins a 15.694 vehicles. D’aquests, 13.020 unitats han estat motocicletes; 1.557 unitats, ciclomotors; 405 unitats, tricicles, i 712 unitats, quadricicles.

El secretari general de l’Associació Nacional d’Empreses del Sector Dues Rodes (Anesdor), José María Riaño, explica que, en l’entorn actual de transformació de la mobilitat, «cada cop hi ha més ciutadans que es desplacen en moto, una realitat que es tradueix en les dades de mercat».

Tot i això, les matriculacions de turismes han caigut un 12,3% en l’onzè mes de l’any, fins a 66.399 unitats. En comparació amb el mateix mes de 2019, la caiguda arriba al 28,7%. En total, s’han venut 773.396 unitats entre gener i novembre d’aquest any, un 4% més que els primers onze mesos de 2020, però un 33% menys que el mateix període de 2019.