El Pirineu gironí preveu una ocupació d'entre el 85 i el 90% en els establiments turístics durant el pont de la Puríssima. La Cerdanya és la que registra més volum d'ocupació amb un 90% dels llits plens, mentre que al Ripollès la xifra baixa al 85%. A la Garrotxa també hi ha bones perspectives per aquests dies de festa amb un 80% de les places reservades. Pel que fa a la resta de destinacions, les interiors predominen per sobre de la Costa Brava, que es troba en temporada baixa. Malgrat tot, els establiments afirmen que els nivells d'ocupació d'aquest 2021 seran molt superiors als del pont de l'any passat, ja que les restriccions de mobilitat van obligar a baixar la persiana a molts dels hotels durant els dies de festa.

Les fortes nevades dels últims dies auguren un bon inici de la temporada d'esquí i també una bona ocupació dels establiments turístics del Pirineu gironí. De fet, a la comarca de la Cerdanya hi ha un 90% de les habitacions reservades i al Ripollès, un 85%. De fet, aquestes dues comarques seran les que registraran uns índexs d'ocupació més elevats en tota la demarcació. Pel que fa als establiments de la Garrotxa, preveu una ocupació del 80% de les places. En paral·lel, les zones d'interior també compten amb bones dades de reserves tot i que no arriben al nivell dels negocis del Pirineu. A la ciutat de Girona i les rodalies les reserves arriben al 65%, mentre que a l'interior de la Selva hi ha un 55% de places ocupades. En el litoral gironí, la situació és diferent en funció de la zona. A l'Alt Empordà, la previsió és tenir un 64% de les habitacions ocupades, pràcticament la mateixa xifra que a la Selva marítima (un 65% de reserves). Per contra, a la Costa Brava Centre, les previsions apunten a un 55% d'ocupació. Pel que fa als restaurants, també preveuen un bon pont de la Puríssima amb moltes reserves, sobretot durant el dissabte i el diumenge. Els empresaris d'aquest factor anuncien, però, que les reserves es materialitzaran en funció del temps, ja que si al final hi ha temporal, podrien no omplir les taules que ja tenen guardades avui dia.

Més ocupació respecte al 2020

El pont de la Puríssima deixarà ocupacions superiors a les del 2020, segons confien els empresaris del sector. De fet, recorden que l'any passat Catalunya vivia un moment de restriccions de mobilitat que això va fer que molts establiments tinguessin tancats i els que van quedar oberts no van aconseguir ocupacions gaire elevades. A més també hi havia restriccions d'aforament en bars i restaurants i limitacions en els horaris. Ara, malgrat l'augment de contagis preveuen que hi hagi bones dades d'ocupació, ja que no hi ha restriccions d'aforament ni de mobilitat.

Perfil dels visitants

L'estada mitjana dels clients serà d'entre dues i tres nits en tota la demarcació. La majoria de les reserves comencen el dissabte 4 de desembre, seguit pel diumenge 5. En menor mesura, també hi haurà entrades el divendres 3 i el dilluns 6. Els turistes seran majoritàriament nacionals, concretament de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, la Federació d'Hostaleria de Girona preveu que més de la meitat dels visitants siguin de Catalunya. En menor nombre, també s'esperen turistes de l'Estat (sobretot Madrid i el País Basc). Pel que fa al perfil internacional, es preveu que hi hagi un petit percentatge de francesos que s'acosti a les poblacions marineres de la Costa Brava i també a la mateixa capital de Girona.

Més dificultats en grups grans

Des del turisme rural preveuen un bon pont de la Puríssima, amb ocupacions molt elevades. És el cas de Racó Rural, una empresa que lloga cases de turisme rural al Pla de l'Estany i la Garrotxa. En el seu cas, la gerent Anna Agustí afirma que tenen totes les cases ocupades. Tot i això, Agustí ha destacat que el pont de la Puríssima cada any tenen «moltes reserves». Aquest any, però, l'augment de contagis ha comportat més dificultats en les reserves de grups grans. Alguns dels establiments de Racó Rural compta amb més de 30 places. Això fa que en el moment en què la situació sanitària torna a complicar-se, molta gent opta per fer reserves més petites. Per això, Anna Agustí ha afegit que els toca adaptar les cases al nivell dels clients que tinguin. En alguns casos, tanquen diverses habitacions o instal·lacions comunes que no caldran perquè estan pensades per fer-hi estar moltes persones juntes. Malgrat tot, Agustí confia en el fet que aquest pont tingui un balanç satisfactori que suposi entrar amb bon peu a la temporada d'hivern i despertar les reserves de cara a Nadal i els mesos vinents.