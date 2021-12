La multinacional química Croda preveu invertir 26 milions d’euros a la seva planta de Fogars de la Selva en els propers tres anys. Aquesta quantitat se sumarà a una altra inversió que l’empresa ja ha posat en funcionament a la fàbrica gironina: la d’un magatzem totalment automatitzat amb capacitat per emmagatzemar 6 milions de tones. Aquesta nau robotitzada té 6.100 metres quadrat de superfície, ha costat 10,5 milions i convertirà la planta de Fogars de la Selva en el hub de distribució més gran de Croda a la Unió Europea. La companyia, amb matriu britànica, fabrica especialitats químiques per al sector farmacèutic i la indústria cosmètica. Té 4,500 treballadors, dels quals 200 a la planta de Fogars, i factura més de 1.600 milions.

Millorar l’eficiència

La multinacional britànica va inaugurar ahir el seu nou magatzem automatitzat a la planta de Fogars de la Selva. El nou magatzem, que complementa la planta de producció que la multinacional té a Fogars, és totalment robotitzat. Ocupa 6.100 metres quadrats i pot emmagatzemar fins a 6 milions de tones de producte. Això permetrà a l’empresa reduir-ne a la meitat el temps d’entrega i millorar la seva eficiència. De fet, amb aquest projecte, la nova nau logística podrà centralitzar l’emmagatzematge i distribució de la producció de les 70 plantes del grup ubicades a Europa, Estats Units i Àsia.

Per a aquest projecte l’empresa ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. Segons dades d’ACCIÓ, actualment hi ha 780 filials d’empreses britàniques ubicades a Catalunya.

26 milions d’euros més

Aquesta inversió, però, no és l’única que Croda farà a la planta de Fogars de la Selva (on actualment hi treballen uns 200 empleats). De fet, dins el pla de creixement que ha redactat per a la seva fàbrica gironina, la multinacional preveu invertir-hi un total de 26 milions d’euros més en els propers tres anys per créixer amb nous projectes d’innovació i sostenibilitat.

La directora general d’Indústria, Natàlia Mas, va assegurar ahir que «Croda exemplifica el tipus de companyia internacional que treballem per captar a Catalunya: una empresa competitiva i compromesa amb la innovació i la sostenibilitat, amb una activitat productiva en creixement i d’alt valor afegit». Mas va subratllar que «gràcies a les inversions d’empreses com Croda, el sector químic a Catalunya s’ha consolidat com el tercer més important de la nostra indústria» i que demostra «la confiança creixent d’empreses estrangeres al nostre país».

Per la seva banda, el director general de Croda a l’estat espanyol, Sergi Ruscalleda, va destacar que es tracta d’una inversió «que ens fa molt més eficients pel que fa al servei al client, ja que unes instal·lacions com aquestes ens permeten incrementar la fiabilitat, la rapidesa i garantir la traçabilitat dels productes». Ruscalleda va explicar que «la planta de Croda a Catalunya és una de les més importants del grup a Europa i exporta pràcticament el 85% de la producció, al marge de gestionar productes d’altres plantes del grup».

Amb seu a Snaith (Regne Unit), Croda treballa en el sector d’especialitats químiques; és a dir, fabrica espesseïdors, emulsionants o excipients que formen part de la formulació dels productes d’altres empreses (sobretot dels sectors farmacèutic, cosmètic o químic).

A escala internacional la companyia té una plantilla de 4.500 treballadors i factura més de 1.600 milions d’euros.