La jornada de ponències i debats organitzada per «Futuribles», el projecte d’innovació tecnològica impulsat per Premsa Ibèrica, editor del Diari de Girona, va abordar ahir a Barcelona el pla de la recuperació de l’economia espanyola. La jornada va comptar amb la participació de Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; María del Pilar Alegria, ministra d’Educació i Formació Professional o Jordi Puigneró, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, així com d’empresaris de referència en diferents sectors.

Accelerar la innovació va ser una reclamació transversal durant aquesta jornada. Entre els projectes estratègics aprovats per l’Executiu espanyol es troben el desenvolupament de procediments per a una salut d’avantguarda que millori la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties o l’impuls del cotxe elèctric. A més, es destinaran 13.000 milions dels fons comunitaris a la gestió de dades per a una mobilitat segura, justa, sostenible i connectada, eixos del desenvolupament futur traçats en l’Agenda 2030.

Dels 140.000 milions d’euros dels quals disposarà Espanya en els pròxims cinc anys, fins a 69.500 milions seran a fons perdut. Les administracions públiques destinaran gran part d’aquest muntant a llançar projectes d’innovació capdavanters. En aquesta mateixa línia, la Generalitat treballa en el desplegament de la xarxa 5G a tots els municipis de Catalunya, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) llançarà un autobús que funciona amb hidrogen verd i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està construint nous carrils bici i preparant el terreny per a la digitalització urbana.

Un dels reptes de les administracions, que en tots els casos veuen fons europeus Next Generation com una gran oportunitat que no es pot desaprofitar, consisteix a introduir una contractació pública més «eficaç i eficient», segons Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Diferents branques del sector privat van aprofitar l’acte per reclamar polítiques més favorables per les empreses i per impulsar l’economia com una major cooperació entre els diferents actors del sector productiu espanyol o la implementació d’incentius fiscals que empenyin l’aposta per la innovació. Per part seva, José Manuel Casas Aljama, director general de Telefònica a Catalunya, va demanar una «major implicació» de les autoritats per accelerar la digitalització del territori i va criticar la taxa que a Catalunya recau pel que fa a les telecomunicacions a zones rurals o més despoblades.