Mentre al conjunt d’Espanya les xifres d’atur del mes de novembre se situen en les més baixes des del 2008, amb l’ocupació de 74.000 persones més que el mes anterior, Girona es desmarca i queda totalment al marge d’aquesta reducció generalitzada. Les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social mostren com el total de desocupats a la demarcació gironina s’ha reduït mínimament, en un percentatge gairebé testimonial d’un 0,54% respecte al mes d’octubre.

Concretament, durant el darrer mes només 194 persones han trobat feina. A les comarques gironines, a aquesta ínfima reducció de l’atur s’hi suma també una altra dada negativa: la destrucció de llocs de treball. Perquè l’afiliació a la Seguretat Social, l’altre termòmetre que mesura la realitat laboral, no tanca un bon novembre. De fet, en tan sols un mes el territori ha arribat a perdre fins a 4.913 afiliats (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens de l’1,47%).

Per sexes, a la demarcació hi ha més dones que homes apuntats a les llistes de l’atur. Al mes de novembre n’hi havia 20.004 sense feina, mentre que d’homes n’hi havia 15.976.

Per sectors, el de la construcció i la indústria són els únics que han augmentat aquest mes el nombre de treballadors a les seves plantilles. De fet, a les indústries de Girona hi han entrat a treballar durant el darrer mes 96 persones, reduint a 3.584 els desocupats que hi ha al sector. El segon i últim sector gironí que augmenta les seves plantilles és el de la construcció amb 3.141 persones sense feina, 97 menys que en l’anterior recompte.

Per altra banda, el sector de l’agricultura és el que s’ha vist més afectat i suma 71 desocupats més al sector, pujant el total a 1.183. Tot i això, el dels serveis segueix sent el que més persones sense feina té al territori gironí. Concretament en té 26.057 i només en suma 12 més que l’octubre -quan s’hi van afegir 611 de nous.

Unes dades que lluny de ser positives mostren com el Black Friday i els primers passos de la campanya de Nadal no han ajudat al sector terciari gironí. Perquè tradicionalment, el comerç ajudava a reduir atur al sector durant aquest mes. I ara, això no ha passat.

Pel que fa a l’evolució dels contractes, a les comarques gironines només se n’han signat un 3% més que a l’octubre. Concretament 734, amb un total de 25.019. D’aquests, la gran majoria són temporals (20.140), i no són ni tan sols un 1% més que el mes anterior. Per altra banda, els contractes indefinits (4.879) augmenten en un 12,37% respecte al mes d’octubre. Unes xifres que, un cop més es queden allunyades a les de les restes de localitats. A Barcelona el creixement ha estat del 9%.

La dada més positiva apareix quan comparem el nombre total d’aturats del novembre d’aquest any i els de l’any passat. D’aquesta manera, i tenint en compte que en aquestes èpoques el 2020 ens trobàvem en plena segona onada del coronavirus, aleshores hi havia a les comarques gironines 12.701 aturats més. Traslladat en percentatges, això suposa una reducció del 26,09% en comparació amb els 35.980 amb què s’ha tancat el mes de novembre.

El novè mes a la baixa

A diferència de la província de Girona, en el conjunt de Catalunya s’entreveuen millors xifres pel que fa a la caiguda de l’atur. De fet, és el novè més consecutiu que cau al conjunt de la comunitat autònoma i ho fa en 8.138 persones al novembre, un 2,15% menys que a l’octubre. En total, hi ha 369.822 catalans desocupats, una reducció del 23,71% respecte a novembre del 2020, en plena segona onada, i que suposa 114.926 persones menys a les llistes de l’atur. El gruix de desocupats és un 5% inferior a la del mateix mes del 2019, quan n’hi havia més de 390.000.

D’altra banda, Catalunya ha generat 14.765 feines més que a l’octubre i els ocupats han pujat en 135.509 persones en dotze mesos. Sobretot, això s’explica pel pes que té Barcelona, perquè aquí la desocupació ha baixat un 2,75% (hi ha hagut 7.518 persones que han trobat feina) i això contribueix a decantar la balança. A Lleida, la xifra de desocupats ha baixat un 2,09% i a Tarragona, pràcticament s’ha mantingut invariable (ha pujat un 0,03%).

El millor novembre en 20 anys

Però si una xifra va ocupar titulars durant el dia d’ahir va ser la que es va registrar al conjunt d’Espanya. Novembre va ser un mes de doble rècord per al mercat laboral espanyol, que està aguantant, de moment, les turbulències d’una inflació disparada. L’atur va baixar en 74.381 persones, situant el nombre total d’aturats en els 3,18 milions de persones; per sota dels nivells precovid i en el seu menor nivell des de 2008. Això és fruit de l’embranzida de l’ocupació, que va tornar a créixer aquest novembre per tercer mes consecutiu i va sumar 61.768 nous ocupats, el seu millor registre des del 2000.

Aquesta efervescència de l’ocupació no treu que gran part de la mateixa s’expliqui per les elevades dosis de temporalitat. Espanya, campiona europea en contractes eventuals, va registrar un mes més xifres sense precedents d’altes i baixes. Durant el dia d’ahir, la Seguretat Social va registrar 423.976 contractes donats de baixa. El mercat laboral espanyol és des de fa anys una trituradora de contractes i la pandèmia no ho ha canviat. En un altre país 423.976 baixes seria una catàstrofe, però a Espanya és només un saldo lleugerament negatiu, perquè va venir acompanyat de 388.595 altes a la Seguretat Social aquest mateix dia.

En termes generals i més enllà de la temporalitat, els sectors que més estan tirant de l’ocupació enguany són la construcció -amb àmplies perspectives de creixement a causa de l’embranzida dels fons europeus- i aquells que van passar pitjor l’any anterior per les restriccions. Les obres, rehabilitacions i altres activitats de la construcció han crescut en ocupació durant l’últim any el 4,7%, amb uns 15.000 empleats més en aquest sector que abans de la covid.

I gremis com el de l’hostaleria o les activitats artístiques o recreatives, que van viure un 2020 molt dolent, acumulen increments interanuals del 16,7% i 14,5%, respectivament; sumant entre els dos més de 200.000 nous ocupats. L’únic sector que ha perdut ocupació en l’últim any és el financer, immers en un procés transversal de reestructuracions i amb ERTO multitudinaris en pràcticament totes les entitats bancàries de referència.

La nota negativa és que a aquesta caiguda de l’atur li falta perspectiva de gènere, perquè si bé ja hi ha menys parats homes que abans de la covid, encara hi ha més dones parades que abans de la covid. Actualment, a Espanya dels 3,18 milions d’aturats, 1,29 milions són homes i 1,88 milions són dones. Dels primers hi ha 23.256 aturats menys que abans de la pandèmia i de les segones encara hi ha 7.759 més que fa dos anys.