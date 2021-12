L’àrea d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot (DinamiG) ha obert un procés de selecció per incorporar treballadors a l’àrea de metall de la planta de Simon. En col·laboració amb l’empresa, farà un procés de preselecció d’una vintena de candidats, que es beneficiaran de la formació com a operari auxiliar de fabricació.

La companyia està en vies d’homologar un certificat de professionalitat de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional que capacitarà als/les diferents alumnes per treballar com operaris d’operacions auxiliars de fabricació mecànica sigui a la mateixa empresa o en d’altres de la comarca, que també tinguin necessitats d’incorporar personal nou.

De fet, des del consistori asseguren que DinamiG, que ofereix suport en la recerca de personal, ha detectat durant els últims mesos que cada vegada són més les empreses que s’estan interessant en la possibilitat de realitzar algun tipus de formació (com són els certificats de professionalitat) per tal que les persones treballadores obtinguin els coneixements, les habilitats i les aptituds necessàries per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat laboral actual, cada vegada més especialitzat i tecnificat.

En l’àmbit competencial, l’empresa apunta que busca persones amb capacitat per treballar en equip, amb orientació per l’ordre i el treball de qualitat. Des de l’Àrea d’Ocupació de DinàmiG es realitzaran diferents proves per tal de poder valorar els diferents requisits exigits. Les persones interessades a formar part d’aquest procés selectiu poden obtenir més informació i presentar la seva candidatura fins al dijous vinent a través de la web de Simon o la del DinamiG. A més, l’Àrea d’Ocupació de DinàmiG aprofita per recordar que ofereixen un servei de suport a les empreses que, com Simon, requereixen incorporar personal.

Simon és la capçalera d’un grup industrial especialitzat en solucions tecnològiques d’il·luminació, control de llum, connectivitat i material elèctric per projectes contract i residencials. L’empresa va rebre el Premi Nacional de Disseny que concedeix el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, coincidint amb l’any del seu primer centenari.

Després de posicionar-se com a empresa líder al mercat espanyol, la companyia ha consolidat la seva presència a més de 90 països. L’equip del grup Simon està format actualment per un total de 4.000 persones a tot el món, té implantació pròpia a 15 països, 9 d’ells amb centres productius.