Els transportistes mantindran la vaga prevista entre el 20 i el 22 de desembre després de la reunió entre el Comitè de Transports de Mercaderies per Carretera (CNTC) i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va acabar ahir sense acord. Així ho van explicar les dues parts després d’una trobada «més curta del que ens hauria agradat», segons va admetre la secretària general de Transports i Mobilitat, Maria José Rallo. El govern espanyol va fer arribar un document de treball amb una sèrie de propostes que els transportistes va rebutjar en considerar que no es dona la «resposta adequada» a les seves reivindicacions, segons el CNTC, que va amenaçar de convertir la protesta en indefinida.

Concretament, el CNTC es mostra insatisfet amb les propostes sobre la prohibició de la participació del conductor en operacions de càrrega i descàrrega, reducció de temps d’espera, l’aplicació obligatòria d’una clàusula de revisió del preu del gasoil, la devolució dels imports endarrerits del cèntim sanitari i la no aplicació de l’eurovinyeta, entre d’altres. El CNTC va emplaçar a fer-li arribar una nova proposta que si no els satisfà podria convertir la convocatòria en indefinida.

Rallo, que va anunciar que les dues parts es podrien reunir la setmana que ve per debatre una nova proposta, va traslladar que el ministeri ofereix la «màxima disponibilitat» per arribar a un acord per a la desconvocatòria de la protesta.