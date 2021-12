La pandèmia ha trastocat els fràgils equilibris del comerç mundial. El tancament fulminant de l’activitat industrial i la posterior reactivació del consum, més ràpida del que es preveia, han provocat, des de fa mesos, escassetat de matèries primeres, colls d’ampolla a diverses indústries i embussos i preus disparats en el transport marítim des d’Àsia. Els comerços insisteixen en què el subministrament està garantit de cara al Nadal, però l’escalada dels costos i la incertesa sobre dels terminis d’entrega, sobretot en la compra en línia, estan fent que moltes persones optin per una via més segura (que, a més, juga les seves cartes de ser una alternativa més econòmica i sostenible) i s’animin a comprar articles d’ocasió, generant un auge al mercat de segona mà.

L’exemple més clar és el que s’està vivint amb els microxips. Fa mesos que arrosseguem la carestia global d’aquestes petites peces de silici que avui dia incorpora gairebé qualsevol dispositiu electrònic, i aquesta situació està provocant corriments de terra en molts sectors que es nodreixen d’aquests components microscòpics però essencials en el món digitalitzat actual. La gran perjudicada és la indústria de l’automòbil, però els efectes s’estenen a altres branques d’activitat com la telefonia, les videoconsoles, els electrodomèstics, el material esportiu, les joguines i fins i tot la vivenda.

La venda de mòbils nous es va frenar al tercer trimestre per primera vegada des que va esclatar la pandèmia de coronavirus, mentre que la de recondicionats (articles d’exposició que es venen a preus més reduïts però amb garantia del comercialitzador) aspiren a tancar l’exercici de 2021 amb un creixement del 13,2%, segons dades de la consultora IDC. És gairebé el doble que els terminals a estrenar, que fregaran el 7% d’augment interanual.

Les aturades de producció al sector de l’automòbil estan acaparant l’atenció mediàtica pel pes que aquesta indústria té en l’ocupació i el PIB estatal, però els fabricants de mòbils també estan notant la falta de xips: Apple fabricarà 10 milions menys d’unitats de l’iPhone 13 i Samsung ha retardat el llançament del seu últim model, el Galaxy Note.

Un any sense PlayStation

Des de Wallapop, l’aplicació estrella de productes de segona mà, assenyalen que els epígrafs «mòbils i telefonia» i consoles i videojocs van liderar l’octubre passat el rànquing d’articles més buscats en aquesta plataforma de compravenda d’objectes utilitzats, amb més de dos milions de recerques cadascun. Les videoconsoles han irromput en aquesta taula perquè la falta de semiconductors també ha minvat la seva capacitat productiva fins al punt que la cinquena edició de la PlayStation, llançada el novembre de 2020, es continua subministrant a comptagotes un any després del seu llançament i s’esgota estocs pocs minuts després de cada reposició.

Aquesta escassetat ha fet néixer grups de missatgeria instantània que tenen desenes de milers d’usuaris subscrits en els quals s’informa per endavant de quins comerços rebran unitats de consoles i quan es podran comprar per ser els primers a licitar quan estigui disponible. A més, molts usuaris que aconsegueixen el preuat article acudeixen a plataformes com Wallapop per fer negoci, ja que arriben a revendre’s a entre un 20% i un 30% més cares que el preu original.

El mateix passa amb els cotxes: la falta d’unitats noves ha empès molts clients al mercat d’ocasió. En aquest sector, els terminis d’entrega del vehicle nou s’han disparat i oscil·len entre els sis mesos i un any, per això molts compradors opten per la segona mà.

Aquesta situació ha provocat un repunt de preus dels cotxes de segona mà i que els concessionaris amb vehicles d’ocasió estiguin prioritzant l’adquisició de cotxes vells perquè fins i tot aquest sector està esgotant unitats, ja que tampoc reben els vehicles utilitzats que solien adquirir d’empreses de renting, perquè en no poder renovar la seva flota estan allargant la vida útil dels cotxes.

Al marge dels xips, l’escassetat i el consegüent encariment d’altres matèries primeres està provocant desproveïments de components per a articles com bicicletes. Molts comerços ja ni donen termini per entregar les noves i els que es dediquen a la segona mà també miren amb temor del seu estoc.

«Com que no n’hi ha de noves, ningú es desfà de la seva», explica Óscar, encarregat a Bikeconverters, botiga de bicicletes de València. Queda per saber si l’auge actual és atribuïble a les distorsions mundials o si la segona mà ha vingut per quedar-se.