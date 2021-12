El Port de Barcelona i Merlin Properties han presentat un projecte per crear 4.000 llocs de feina amb un desenvolupament de naus logístiques i industrials al servei portuari, a més d’un Data Center Hiperescala als terrenys de Nissan a la Zona Franca. El projecte suposaria una inversió de 810 milions d’euros.

La mesa de reindustrialització formada entre els governs, l’empresa i els sindicats busca alternatives mentre espera una resposta definitiva a la contraoferta enviada aquesta setmana al fabricant xinès Great Wall Motor, el candidat preferent per substituir l’automobilística japonesa a finals de desembre.

La comissió, que es va reunir aquest dimecres, va aprovar treballar amb els altres dos inversors prioritaris, el hub de descarbonització format per un conglomerat d’empreses liderats per QEV i el fabricant de motos Silence. A més, estudia totes les opcions, incloses les peticions per donar un ús logístic als terrenys de la Zona Franca que han sol·licitat empreses com la cooperativa alimentària Consum, la immobiliària Merlín Properties, la gestora d’espais logístics Goodman.

La immobiliària australiana va assegurar aquest divendres que tenia la intenció d’invertir 550 milions i crear 3.200 llocs de feina en un projecte per reconvertir els terrenys de Zona Franca amb activitat logística i industrial.