Miguel Salís, un dels fundadors de Jazztel, va morir dissabte a la seva residència de la Vall d’Aran a conseqüència de la mala combustió d’una caldera que va generar una fuita de monòxid de carboni, un gas altament tòxic. A l’incident també va resultar ferida una dona d’uns 40 anys que va ser traslladada en helicòpter a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i ingressada a la cambra hiperbàrica del centre sanitari.

Cap a les dues de la tarda, els serveis d’emergències i els Pompiers d’Aran van ser alertats de la presència de dues persones inconscients en un habitatge ubicat al Camí Pesola, a la zona de Naut Aran, al municipi de Bagergue. Tot i els esforços per reanimar Salís, no es va poder fer res per salvar la seva vida. La notícia de la mort d’aquest enginyer industrial de 63 anys la va confirmar el seu amic i soci Martín Varsavsky, amb qui va crear Jazztel , Ya.com, Barter o Eolia Renovables.