La pandèmia ha accelerat la preocupació de la societat, les empreses i les institucions respecte el medi ambient i ha recordat la necessitat de preservar les bases en què se sustenta el benestar: els recursos naturals i el clima. En aquesta línia, l’economia verda s’ha convertit en el fonament sobre el qual recolzar la recuperació econòmica, laboral i social.

Més enllà del reciclatge i la reutilització de productes, aconseguir la transició cap a una economia sostenible comporta un replantejament de tot el sistema productiu. Des del disseny i la fabricació fins a la distribució. Per això, cal l’aparició de nous perfils professionals relacionats amb aquesta matèria. I són força necessaris. Les previsions de l’Organització Internacional del Treball (OIT) apunten que, de cara al 2030, s’hauran creat 24 milions de professions vinculades amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Espanya no es queda enrere i també s’ha submergit en aquesta tendència. Ja a finals del 2019, l’economia verda era responsable de més de mig milió de llocs de treball, un 2,5% de l’ocupació total. I la xifra es podria triplicar en els propers deu anys. Fernando Prieto, CEO de l’Observatori de la Sostenibilitat, estima que per a l’any 2030 «hi haurà dos milions de llocs de treball verds al nostre país».

Des de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic especifiquen set àmbits on més serà latent l’aparició de noves professions en els propers anys: la construcció i la rehabilitació d’edificis eficients, el sector energètic, l’economia circular, la gestió de residus, l’ecodisseny, el transport i la logística sostenible, i el turisme. «Sempre amb la innovació i la tecnologia com a base», afegeixen. Però, quins seran els perfils concrets que més es demanaran?

Nous perfils

Pel que fa al sector de la construcció, Prieto apunta la necessitat de nous perfils dirigits, més que no pas a la lluita contra el canvi climàtic, a l’adaptació a les seves conseqüències, com ara l’augment de les temperatures a les ciutats. «Seran necessàries feines per a la instal·lació de cobertes verdes, així com professionals que ajudin a combatre els fenòmens meteorològics extrems», especifica el CEO de l’Observatori de la Sostenibilitat.

Pel que fa a la resta d’activitats on es preveu que es produeixi un creixement de demanda, des d’Infoempleo destaquen l’expert en energies renovables com un dels perfils que més cercaran les empreses.

En sectors com el transport, el consultor en logística sostenible encapçalarà les ofertes de feina, encara que en general, dins d’aquesta indústria, la necessitat de professions guiades a la responsabilitat amb el medi ambient es tradueix en 210.000 nous llocs de treball, segons un informe elaborat conjuntament per la Fundació Biodiversitat i l’Observatori de la Sostenibilitat.

Com apuntaven des d’aquesta darrera entitat, l’ecodisseny serà una indústria en auge. Un professional d’aquest tipus s’encarrega d’incorporar criteris ambientals en la fase de concepció i desenvolupament d’un producte o servei. La seva franja salarial inicial és entre els 24.000 i 30.000 euros anuals. D’altra banda, hi ha l’especialista en economia circular, encarregat que els productes o serveis d’una empresa que surten al mercat es fabriquin tenint en compte els criteris de sostenibilitat.

Dins de les empreses de qualsevol sector començarà a assolir rellevància l’analista de solucions i projectes, encarregat d’analitzar quines activitats poden ser perjudicials per a l’empresa i «transformar-les en solucions més sostenibles», asseguren des d’Infoempleo; i el tècnic de prevenció de riscos laborals, qualitat, medi ambient i RSC.