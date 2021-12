El Govern espanyol prescindirà de l’última emissió de bons i obligacions de l’Estat prevista per al 16 de desembre, cosa que situarà l’emissió de deute net el 2021 en 75.000 milions d’euros, un 25% menys del previst a principis d’any. Segons va explicar la vicepresidenta primera i ministra d’economia, Nadia Calviño, la previsió de les necessitats d’emissió netes per al 2022 també se situaran a l’entorn dels 75.000 milions, cosa que, segons el seu parer, permetrà a les autoritats espanyoles reforçar la «posició fiscal responsable i prudent que hem desenvolupat des del Govern» i «aquest bon to i l’impuls a l’acceleració de la recuperació econòmica que ens mostren els indicadors», va explicar en arribar a la reunió de l’Eurogrup que es va celebrar ahir a Brussel·les.

A la cancel·lació de 20.000 milions ja anunciada el juliol passat pel Tresor se sumen ara 5.000 milions més que eleven el volum de finançament net del qual prescindirà el Govern als 25.000 milions. Amb aquesta decisió, l’emissió de deute brut d’Espanya (amb un cost mitjà del deute emès durant l’any per primera vegada en negatiu, del -0,02%) baixarà aquest any fins als 264.174 milions. Segons Economia, aquesta retallada permetrà continuar reduint la càrrega d’interessos de l’Estat i de les administracions públiques, tant en termes absoluts de caixa com pel que fa al PIB i als ingressos públics.