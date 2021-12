El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un paquet d'ajudes al sector turístic per valor de 720 milions. El pressupost –distribuït a través de tres Reials Decrets (RD)- anirà destinat principalment a finançar projectes per millorar la competitivitat de les empreses turístiques i a la rehabilitació del patrimoni històric. Un dels RD està dotat amb un fons de 565 milions en préstecs per finançar projectes de digitalització, accessibilitat, eficiència energètica i economia circular. Seran les mateixes comunitats autònomes les encarregades de convocar, tramitar i resoldre les sol·licituds, ja que tenen les competències en matèria de turisme. Els préstecs concedits finançaran un màxim del 75% del cost dels projectes i amb un límit de 6 milions.

109,8 MEUR a la rehabilitació de patrimoni històric Un segon Reial Decret està dotat amb 109,8 milions en subvencions directes per al manteniment i la rehabilitació de patrimoni històric d'ús turístic de 37 béns d'interès cultural, que es troben majoritàriament en zones rurals o petits municipis. En concret, 62 milions seran per al Camí de Santiago; 3 milions per al Camí Ignasià de Manresa; i 45 milions per a les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat, a raó de tres milions d'euros per a cadascuna. A Tarragona, la partida econòmica anirà destinada a la rehabilitació i l'accessibilitat al recinte del Fòrum romà. I el tercer Reial Decret està proveït de 45 milions per impulsar actuacions de sostenibilitat, digitalització i competitivitat a destins de la xarxa de Camins de Santiago existents a Espanya.