L’Eurogrup va fer seu ahir el dictamen emès fa dues setmanes per la Comissió Europea i va avalar el pla pressupostari espanyol per al 2022. Els ministres de l’Eurozona recomanen als països amb un endeutament elevat, com és el cas Espanya, que aprofitin els fons del programa Next Generation EU per finançar inversions que donin suport al creixement i que mantinguin alhora «una política fiscal prudent». Tot i això, i tenint en compte la incertesa que envolta l’economia de la zona euro a causa del repunt de casos de covid-19, també recomanen mantenir un «suport fiscal moderat».

«Tal com recomanem, el 2022 tots els Estats membres preservaran la inversió finançada a nivell nacional. Gairebé tots els països amb deute baix i mitjà seguiran o mantindran una postura fiscal favorable», mentre que «els països amb un deute elevat utilitzaran el fons de recuperació i resiliència per finançar inversions addicionals en suport de la recuperació», va celebrar el comissari d’Afers Econòmics, Paolo Gentiloni. La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va saludar l’avaluació europea sobre el Pressupost espanyol: «Es considera que l’orientació del projecte de Pressupostos Generals per al 2022 permetrà continuar impulsant la recuperació econòmica i la creació d’ocupació d’una manera compatible amb la reducció de les ràtios de dèficit i deute públic sobre el PIB, aprofitant per tant el creixement econòmic per millorar els nostres saldos fiscals». Desemborsament europeu La favorable avaluació del pla pressupostari espanyol i l’avenç en el compliment de les 52 fites i objectius compromesos en el Pla de Recuperació espanyol per al primer semestre del 2021 han afavorit que, sense haver esgotat el termini disponible, les autoritats europees hagin anunciat el proper desemborsament de 10.000 milions d’euros a compte dels fons del programa Next Generation EU assignats a Espanya. De cara al segon desemborsament (de 12.000 milions, el primer semestre del 2022), la reforma laboral és una de les fites de compliment obligat. «Hem de publicar aquesta norma abans del 31 de desembre i, creguin-me, ho farem», va afirmar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també a Brussel·les, abans de participar al Consell Europeu de Treball. «Els detalls estan tancats. Hem tingut moltíssimes reunions amb la Comissió Europea. Hem treballat molt i bé i som ja a la pista de sortida per a la publicació al BOE. Per tant, sens dubte, estem al tram final», va afegir Díaz. Igual d’esperançada es va mostrar Calviño: «Crec que els agents econòmics i socials són molt conscients que ens juguem molt, que necessitem tenir com més aviat millor aquest nou marc laboral».