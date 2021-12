CaixaBank ha participat en el finançament de Dogger Bank Wind Farm, el parc eòlic marí més gran del món que s’està construint s la costa nord-est d’Anglaterra. La inversió total en aquest parc serà d’uns 10.500 milions d’euros. CaixaBank ha participat com a Mandated Lead Arranger en el finançament que s’acaba de fer de la fase C d’aquest parc eòlic, per un total de 3.500 milions d’euros, juntament amb 27 entitats financeres i tres agències de crèdit a l’exportació.