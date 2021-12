El Fons de Recapitalització d’empreses afectades per la pandèmia (Fonrec) estarà també disponible a partir d’ara per a companyies que facturin entre deu i quinze milions d’euros, que la seva activitat hagi caigut menys d’un 20% o que estiguessin en crisi fins i tot abans de la covid. El Consell de Ministres va aprovar ahir flexibilitzar els criteris d’accés a aquest instrument de finançament especialment pensat per a petites empreses.

En paraules de la ministra Reyes Maroto, l’objectiu és millorar el finançament del fons, així com alinear-lo amb les necessitats de les empreses. En definitiva: aconseguir que moltes més companyies puguin accedir-hi. De fet, part de l’estratègia per aconseguir-ho passa també per donar ajudes de 2,5 milions d’euros (el mínim ara era de tres milions) i deixar aquest fons actiu fins al 30 de juny de 2022. «L’objectiu d’aquestes modificacions és beneficiar a un major nombre de companyies que, malgrat haver vist fortament deteriorat el seu negoci com a conseqüència de la pandèmia, les seves circumstàncies no s’ajustaven literalment a la totalitat de criteris d’elegibilitat», va coincidir en assenyalar el president de Cofides (empresa pública encarregada de gestionar aquest fons), José Luis Curbelo. Nous criteris En un comunicat, aquest portaveu va assegurar que el canvi de criteri respon, sobretot, a la informació que han anat recollint des que aquest fons està en marxa. Així, a partir dels criteris aprovats ahir, podran sol·licitar aquest fons empreses que abans de la pandèmia facturessin deu milions d’euros (el topall mínim fins ara eren quinze) o aquelles que ingressaven més de 400 milions però que no tenen accés al fons equivalent per a grans empreses que gestiona la SEPI. També se’n podran beneficiar empreses amb una caiguda d’activitat inferior al 20% (en molts casos, expliquen des de Cofides, això no és incompatible amb una «deterioració rellevant» dels nivells de solvència) o que estiguessin en crisi fins i tot abans de la pandèmia, encara que hauran de demostrar que són viables avui dia. D’altra banda, es redueix la forquilla de finançament fins als 2,5 milions (ara va de tres a 25 milions d’euros) i es permet que els diners es destini a amortitzar interessos ordinaris, sempre que tal moviment estigui previst en el pla presentat per l’empresa.