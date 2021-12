«El sector turístic és prioritari». Davant l’expansió de la variant ómicron de la covid-19, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va deixar clar ahir que la intenció del Govern és continuar blindant una de les principals branques d’activitat del país. I que l’estratègia contínua sent fer-ho a cop d’injecció econòmica: el Consell de Ministres va aprovar ahir una nova línia d’ajudes al turisme per valor de 720 milions d’euros.

El paquet es dirigirà, majoritàriament, a projectes que millorin la competitivitat del sector, mentre que la resta seran subvencions a comunitats i ajuntaments per a la rehabilitació del patrimoni turístic, així com ajudes dirigides a millorar destins relacionades amb el camí de Sant Jaume. Una petita part dels diners (2,7 milions) anirà destinada, així mateix, al Camí Ignasià de Manresa.

D’aquesta manera, la primera dotació són 565 milions d’euros que van directament al Fons per a la Competitivitat de les Empreses Turístiques (FOCIT) i que té com a principal missió atorgar préstecs a empreses i autònoms amb projectes que modernitzin el sector. Aquesta línia està especialment pensada per a plans de digitalització, economia circular i millores en termes d’accessibilitat o eficiència energètica. En segon lloc, es destinaran prop de 110 milions a subvencions directes per a rehabilitar patrimoni històric i béns d’interès cultural.