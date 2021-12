La temporalitat és una de les pedres angulars de la reforma laboral que negocia el Govern amb patronal i sindicats i, malgrat els últims moviments, l’executiu no aconsegueix atraure les dues parts a un acord. La retirada dels límits d’eventualitat segons la mida de l’empresa no ha servit per acostar del tot els empresaris a una entesa. Fonts coneixedores del diàleg social assenyalen que «hi segueix havent molts esculls», malgrat que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, afirma que la «reforma és a la pista de sortida». Els negociadors tenen tres setmanes de marge per continuar polint els textos i aconseguir que la cúpula de la CEOE voti afirmativament per estampar la seva signatura a la reforma. Els sindicats, per part seva, tampoc veuen clar l’acord i, després de la retirada dels límits percentuals de temporalitat, pressionen el Govern per reduir la durada d’aquests contractes per pics d’activitat. Temen que mantenir l’actual durada de tres mesos acabi sent un forat que perpetuï l’alta rotació al mercat laboral espanyol.

El Govern s’ha compromès a presentar als agents socials un nou document de treball en la propera reunió prevista per a divendres. Aquest haurà de recollir, com sempre, les aportacions verbals que els agents socials comparteixen a les reunions i del mateix s’esperen canvis en les qüestions relacionades amb el veto a la temporalitat. El rellotge avança i el temps per tancar la reforma cada dia que passa és menor, amb la data límit del 31 de desembre sobre els caps dels negociadors. La redacció dels «contractes per a tasques ocasionals» pot ser un dels punts amb modificacions. Amb aquest format el Govern pretén habilitar una eina perquè les empreses es reforcin de manera puntual i no recurrent davant d’increments ocasionals d’activitat. En tot cas, els 90 dies de l’últim esborrany no convencen els sindicats i una de les opcions que han verbalitzat és rebaixar aquest límit a 60 dies. O limitar-ne l’ús perquè una empresa no hi pugui recórrer de manera continuada. Divendres les centrals esperen un canvi del Govern en aquest sentit.