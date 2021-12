Catalunya rebaixarà els impostos als contribuents amb ingressos de fins a 35.000 euros anuals, que suposen el 80% del total. Segons ha anunciat aquest dijous el conseller d’Economia, Jaume Giró, «gairebé totes les rendes es beneficiaran de la rebaixa, però més les inferiors als 12.000 euros, que passaran d’un tipus de l’IRPF del 12% a un del 10,5%». Els contribuents estalviaran entre 52 i 104 euros en la seva declaració anual de la renda. L’increment per a algunes rendes més altes no superarà en cap cas un augment del 0,7% en el seu impost. La Generalitat xifra en 19 milions d’euros la minva d’ingressos per a l’erari en el cas de l’IRPF, que augmenta fins a uns 23 milions amb altres mesures complementàries d’ajust fiscal. Els canvis tindran especial incidència sobre les rendes baixes, de fins a 17.000 euros.

La Generalitat decideix amb aquesta reforma impositiva establir un mecanisme que permeti compensar la decisió del Tribunal Constitucional sobre la rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes que va incloure el Govern l’any passat. Giró i la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, han treballat en una reforma fiscal que pretén «fer justícia amb el col·lectiu de la població amb les rendes més baixes», segons Giró. Espasa ha reiterat que el model escollit pretén «neutralitzar» els efectes de la rebaixa directa als contribuents amb rendes inferiors a 12.450 euros anuals. La rebaixa de la pressió fiscal al tram beneficia també la resta de contribuents, però en una quantia que variarà en cada cas. Segons Espasa, en cap cas la mesura suposarà un increment a pagar per l’IRPF més del 0,7% del que va pagar en l’última declaració. La reforma ha sigut presentada als grups parlamentaris per ser inclosa en els pròxims Pressupostos i que sigui d’aplicació en la declaració de la renda corresponent al 2022. En la declaració d’aquest any, els contribuents hauran de pagar més després de la decisió del Constitucional.

El Tribunal Constitucional va tombar l’anterior reforma presentada pel Govern per invasió de competències. En l’actual, el Govern està convençut de la seva legalitat, ja que les autonomies poden modificar les tarifes i els trams. En l’anterior reforma es va intentar elevar el mínim exempt per fer la declaració de la renda i el Constitucional va considerar inconstitucional aquesta mesura. La mesura rebaixava la fiscalitat als contribuents amb rendes més baixes en elevar el mínim exempt de 5.500 a 6.015 euros. Per als 200.000 contribuents que es van beneficiar de la mesura que va esmenar el Constitucional, els efectes no són encara quantificables i dependrà de cada cas.

«La modificació de trams ha volgut focalitzar els efectes en les rendes més baixes i intentar afectar el mínim possible la resta de les rendes», ha explicat Espasa. A la pràctica es crea un primer tram de base liquidable general fins als 12.450 euros a la qual s’aplica un tipus impositiu del 10,5% (12% anterior). Per compensar aquesta rebaixa, es creen més trams impositius i es divideix el segon tram actual en dos, amb un nou tram de 17.700 euros a 21.000, amb el tipus del 14%, i un altre tram d’entre 21.000 euros i 33.000 amb un tipus del 15%. El tram entre 33.000 euros i 53.400 euros augmenta en 0,3 punts. D’aquesta manera, es compensa el benefici que aconsegueixen els contribuents amb rendes més altes amb la rebaixa del primer tram.

En l’aplicació d’un cas d’un contribuent amb uns ingressos de 20.000 euros anuals, solter i sense fills, la rebaixa podrà ser d’uns 104 euros a l’any, en un dels exemples més beneficiats per la reforma posat com a exemple.

La mesura es traslladarà als grups parlamentaris de Junts, ERC i els comuns perquè sigui introduïda com a esmena a la llei d’acompanyament dels Pressupostos del 2022, junt amb dues esmenes per afegir deduccions a l’IRPF, una altra sobre l’impost al CO₂ i una altra sobre successions i donacions.