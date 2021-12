Daniel Domènech continuarà com a president de l’Associació de Fabricants Espanyols Exportadors d’Equipaments per a l’Hostaleria i Col·lectivitats (Afehc), entitat que representa a la indústria espanyola exportadora d’equipament per a hostaleria, per un període de quatre anys en el que serà el seu segon mandat consecutiu. Domènech és director general de l’empresa Vollrath Pujadas, de Santa Coloma de Farners.

La Junta Directiva la completen Rafael Olmos (Zummo) i Alfonso Acha (Sammic) com a vicepresidents; Julio Luis García (Caff) en qualitat de secretari; Sergio Isabel (Repagas) amb la funció de tresorer; i els vocals José Ruiz (Iberital), i Francisco J. Ramón (Infrico).