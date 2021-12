El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va llançar ahir un missatge de reconeixement a Espanya per la seva gestió de l’estratègia de vacunació, que ha permès que gairebé el 90% de la població ja tingui dues dosis del sèrum contra la covid. «Moltes gràcies ministra de Sanitat, Carolina Darias, i Espanya pel vostre fort lideratge i per caminar per a l’equitat vacunal», va escriure el director de l’OMS al compte oficial de Twitter.

Per la seva part, el president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar que «de la mateixa forma que hem estat un exemple per al món en la vacunació dels nostres grans i dels nostres joves, tornarem a ser un exemple de vacunació al món en els nostres nens i nenes. Diferents generacions, però un mateix orgull, l’orgull de país, de ser espanyol». «Hem complert els compromisos amb la UE i això és motiu d’orgull per a molts», va afegir Sánchez, segons Juanma Romero.