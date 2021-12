Un cop d’ull a la biografia d’Angela Merkel permet dividir-la en almenys quatre etapes: la seva infància, socialització, formació acadèmica i primers anys laborals com a física a l’Acadèmia de les Ciències de la desapareguda República Democràtica Alemanya -la RDA, el règim socialista oriental-; l’inici de la seva carrera política arran de la caiguda del Mur de Berlín, el desmantellament de la RDA i la reunificació alemanya; la seva arribada a la cancelleria el 2005 com a primera i fins ara única dona i ciutadana germanooriental a la prefectura de Govern de la República Federal; i, finalment, el període que va començar ahir amb l’elecció d’Olaf Scholz com a successor i el seu adéu a les responsabilitats polítiques. La quarta vida d’Angela Merkel ja ha començat.

Després d’exactament 5.860 dies en el càrrec -10 menys que el seu pare polític, l’excanceller democristià Helmut Kohl- i amb una edat de 67 anys, Merkel farà servir la seva quarta vida per dedicar-se més a si mateixa, a «llegir» o «dormir», com alguna vegada ha reconegut en diferents compareixences ofertes durant les últimes setmanes com a cancellera en funcions. La líder conservadora s’acomiada després de 30 anys com a diputada, 16 com a cancellera, desenes de cimeres europees i internacionals, i la gestió d’unes quantes crisis a l’esquena. La seva cara revela que necessita un descans.

Se sap poc sobre com serà la nova vida de Merkel. El seu caràcter extremadament reservat ha permès filtrar molt poca informació que doni peu a les especulacions sobre el seu futur com a cap de Govern jubilada. Una cosa és segura: l’excancellera establirà la seva oficina personal al conegut com a Despatx de Margot Honecker, l’última ministra d’Educació de l’Alemanya oriental i esposa d’Erich Honecker, l’últim president de la RDA. Al número 71 de l’avinguda berlinesa d’Unten den Linden, que uneix la Porta de Brandenburg amb Alexander Platz, tindrà Merkel la seva oficina personal per al «desenvolupament de contínues obligacions», com han reconegut fonts de la CDU-CSU.

L’opció del sector privat sembla poc probable per a Merkel donat que li dóna poca importància als diners i a allò material. Merkel tampoc té motius per preocupar-se per la seva seguretat financera: com a exdiputada, excap de Govern i expresidenta de la CDU comptarà amb una jubilació mensual d’uns 15.000 euros, a més d’un equip de sis treballadors per a la seva oficina personal.