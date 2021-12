La Unió Europea presenta una proposta d’instrument per poder desautoritzar productes estrangers, restringir drets de propietat intel·lectual, inversions o fins i tot limitar l’accés al mercat europeu a països amb qui s’estigui en conflicte. Es tracta d’una eina que han anomenat Instrument Anti-Coercions (AIC) i que es perfila com un marc legal que blindarà a la UE en cas que decideixi emprendre mesures d’aquest estil com a resposta a nous aranzels, controls o restriccions al seu comerç a l’estranger. L’eina valdrà tant per quan el conflicte sigui contra la UE en el seu conjunt, com per a quan afecti un sol Estat membre. Les potencials contramesures insisteixen des de Brussel·les, s’aplicarien «únicament com a últim recurs» quan no existeixi una altra manera d’abordar el problema.