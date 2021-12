Volkswagen ha confirmat aquest dijous la seva intenció de portar a Martorell la fabricació d'un vehicle compacte elèctric a partir del 2025 i un model SUV a la fàbrica de Pamplona. Així ho han explicat els principals directius de la marca en una roda de premsa des de Wolsfburg, on VW hi té la seu principal. Volkswagen ha deixat clar que els plans queden subjectes "a les condicions generals i els incentius governamentals" per desenvolupar aquests projectes. Precisament, la Comissió Europea ha donat aquest dijous llum verda a les ajudes públiques de 3.000 MEUR al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat.

Es tracta d'un dels eixos del pla de recuperació del govern espanyol i que serà finançat en part pel fons de recuperació europeu. Brussel·les ha aprovat l'ajuda perquè permetrà "accelerar la transició a una mobilitat més sostenible i connectada" i després de constatar que "no distorsiona la competència". En l'avaluació de l'esquema d'ajudes, la Comissió Europea ha conclòs que és "necessari per facilitar" la inversió en R+D+I, així com en la protecció mediambiental amb mesures d'eficiència energètica, entre d'altres. Pel que fa a la resta del grup, Volkswagen ha assegurat que electrificarà encara més les seves plantes europees per convertir-se en el líder del mercat mundial de la mobilitat elèctrica el 2025. Les inversions en transformació elèctrica s'elevaran fins als 89.000 milions d'euros en cinc anys, més de la meitat del total per tal d'aconseguir que el 2026 "un de cada quatre vehicles venuts tingui un sistema de propulsió elèctric". Els mateixos dirigents i treballadors de Seat havien posat en dubte el futur de la fàbrica d'automoció més gran de Catalunya en cas de quedar-se sense un model zero emissions per fabricar. Per exemple, el president del comitè d'empresa i membre del Consell Supervisor de Volkswagen, Matías Carnero, va assegurar en diverses ocasions que "si Seat no fa el cotxe elèctric té els dies comptats". La confirmació de VW arriba en un context de crisi de subministraments per al sector de l'automoció que també afecta la planta de Martorell, que s'ha vist obligada a aturar la producció per l'escassetat de semiconductors i a presentar un ERTO, que pot afectar fins a 1.276 treballadors de tota la companyia al dia. Torrent diu que l'anunci garanteix el "lideratge de Catalunya" en la transició cap a la mobilitat sostenible El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha afirmat aquest dijous que l'anunci dels directius de Volkswagen "garantirà el lideratge de Catalunya en la transició cap a la mobilitat sostenible" i ha qualificat la decisió de la marca com a "transcendental". El conseller ha explicat que la fabricació del vehicle elèctric és "l'element més important de la cadena de valor”, perquè té un "efecte tractor i genera una indústria al seu voltant que permetrà a Catalunya liderar la transició cap a la mobilitat sostenible". En un comunicat, Torrent ha assegurat que Seat és un "soci estratègic" del Govern i que la prioritat de l'Executiu ha estat "garantir aquesta inversió". Per tot plegat, ha reclamat al govern espanyol que "acceleri la convocatòria del PERTE", ja que és un "element imprescindible" per a aquesta inversió.