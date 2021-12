CaixaBank ha obtingut el màxim reconeixement atorgat per l’organització CDP com a companyia líder en sostenibilitat, en gestió mediambiental i canvi climàtic. Aquesta valoració reconeix CaixaBank per les seves accions per «reduir emissions, mitigar els riscos climàtics i desenvolupar l’economia baixa en carboni», sobre la base de les dades reportades per la companyia a través del qüestionari de canvi climàtic 2021 de CDP. CDP és una plataforma mundial de recollida d’informació i anàlisi d’«e-compliment» climàtic i mediambiental.