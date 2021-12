Catalunya rebaixarà els impostos als contribuents amb ingressos de fins a 35.000 euros anuals, que suposen el 80% del total. Segons va anunciar ahir el conseller d’Economia, Jaume Giró, «gairebé totes les rendes es beneficiaran de la rebaixa, però més les inferiors als 12.000 euros, que passaran d’un tipus de l’IRPF del 12% a un altre del 10,5% a la tarifa de l’impost». Els contribuents estalviaran entre 52 i 104 euros en la declaració anual de la renda, segons els supòsits donats a conèixer pel Govern.

A més de rebaixar el tipus mínim de la tarifa autonòmica de l’IRPF, la proposta d’Economia eleva de set a nou el nombre de trams per tal de «neutralitzar» part de l’efecte d’aquesta rebaixa sobre els trams superiors. El reajustament comporta un lleuger increment de la pressió fiscal per a alguna franja de contribuents de rendes més altes que, en cap cas, no superarà una alça del 0,7% en el que s’ha pagat, segons els càlculs d’Economia (fins a uns 80 euros).

La Generalitat xifra en 19 milions d’euros la reducció d’ingressos per a l’erari derivat de la nova tarifa de l’IRPF autonòmic. La factura fiscal puja a 23 milions si es tenen en compte les millores en certes deduccions per lloguer d’habitatge, naixement o transmissions per a persones en acollida. El conjunt dels canvis tindrà una incidència especial en les rendes baixes, de fins a 17.000 euros, segons el Govern.

La Generalitat decideix amb aquesta reforma impositiva fixar un mecanisme que permeti compensar la decisió del Tribunal Constitucional que va tombar la rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes que va incloure el Govern l’any passat, i que pretenia una rebaixa global de 16,3 milions. Giró i la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, han treballat en una reforma fiscal que pretén «fer justícia amb el col·lectiu de la població amb les rendes més baixes», segons el conseller.

Espasa va reiterar que el model elegit se centra en la rebaixa directa als contribuents amb base liquidable inferior a 12.450 euros anuals. Però la rebaixa de la pressió fiscal al tram inferior beneficia de fet la resta de contribuents, en quanties diferents per a cada cas. El reajustament dels trams porta com a conseqüència una càrrega fiscal més gran en algun cas però, segons Espasa, aquest increment mai serà superior al 0,7% respecte del que s’ha liquidat en l’última declaració.

Aplicable a l’any que ve

La reforma ha estat presentada als grups parlamentaris per ser inclosa en els propers pressupostos autonòmics perquè s’apliqui a la declaració de la renda corresponent al 2022 (que es presentarà el 2023).

El TC va tombar l’anterior reforma del Govern per invasió de competències. En l’actual el Govern està convençut de la seva legalitat, ja que les autonomies poden modificar les tarifes i els trams. En l’anterior reforma es va intentar elevar el mínim exempt per fer la declaració de la renda i l’alt tribunal ho va considerar inconstitucional. La reforma bloquejada rebaixava la fiscalitat a les persones amb rendes més baixes en elevar el mínim exempt de 5.500 a 6.015 euros. Uns 200.000 contribuents s’haurien pogut beneficiar de la mesura que finalment va tombar el Constitucional.

«La modificació de trams ha volgut focalitzar els efectes en les rendes més baixes i intentar afectar el mínim possible la resta de les rendes», va explicar Espasa. A la pràctica es crea un primer tram de base liquidable general fins als 12.450 euros, al qual se li aplica un tipus impositiu del 10,5% (per sota del 12% anterior). Una base liquidable de 12.450 euros es pot correspondre amb un treballador amb un salari brut d’uns 16.935 euros.

Per compensar part de l’efecte d’aquesta rebaixa, s’incorporen dos trams nous a la tarifa de l’impost, fins a nou. En concret, l’actual segon tram es divideix en dos, amb una franja nova de 17.707 euros a 21.000, amb el tipus del 14%; i una altra, de 21.000 euros a 33.007, amb un tipus del 15%. A la pràctica, una base liquidable de 21.000 euros pot tenir relació amb un salari brut anual d’uns 24.000 euros.

A la nova tarifa autonòmica que planteja el Govern, el tipus impositiu aplicable al tram entre 33.007 euros i 53.400 euros augmenta en 0,3 punts (fins al 18,80%). D’aquesta manera, es minimitza el benefici que aconsegueixen els contribuents amb rendes més altes amb la rebaixa del primer tram.

La mesura es traslladarà als grups parlamentaris de Junts, ERC i els «comuns» perquè sigui introduïda com a esmena a la llei d’acompanyament dels Pressupostos de 2022, juntament amb dues esmenes per afegir deduccions a l’IRPF pel lloguer d’habitatge habitual per a famílies monoparentals (fins a 300 euros anuals), per naixement o adopció per a famílies monoparentals, una altra sobre l’impost al CO2 de vehicles donats de baixa temporalment i una altra sobre successions i donacions per a persones en acollida.