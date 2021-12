Volkswagen va confirmar ahir la seva intenció de portar a Martorell la fabricació d’un vehicle compacte elèctric a la planta de Martorell a partir del 2025 i un model SUV a la fàbrica de Pamplona. Així ho van explicar els principals directius de la marca en una roda de premsa des de Wolsfburg, on el consorci té la seu principal. Volkswagen va deixar clar que els plans queden subjectes «a les condicions generals i els incentius governamentals» per desenvolupar aquests projectes. Precisament, la Comissió Europea va donar ahir llum verda a les ajudes públiques de 3.000 milions d’euros al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat.

Es tracta d’un dels eixos del pla de recuperació del govern espanyol i que serà finançat en part pel fons de recuperació europeu. Brussel·les va aprovar l’ajuda perquè permetrà «accelerar la transició a una mobilitat més sostenible i connectada» i després de constatar que «no distorsiona la competència». Pel que fa a la resta del grup, Volkswagen va assegurar que electrificarà encara més les seves plantes europees per convertir-se en el líder del mercat mundial de la mobilitat elèctrica el 2025. Les inversions en transformació elèctrica s’elevaran fins als 89.000 milions d’euros en cinc anys, més de la meitat del total per tal d’aconseguir que el 2026 «un de cada quatre vehicles venuts tingui un sistema de propulsió elèctric». Per la seva banda, Pere Aragonès, va celebrar l’anunci i va assegurar que «Catalunya és motor i referent de la transició cap a la mobilitat sostenible». En una piulada, el president de la Generalitat va recordar que el projecte compta amb la previsió de «nous models, concebuts i dissenyats a Catalunya i amb una inversió de 5.000 milions fins al 2025».