L’Autoritat Garant de la Competència i els Mercats d’Itàlia (AGCM) ha multat les societats Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon EU, Amazon Italia Services i Amazon Italia Logistica amb 1.128 milions d’euros en considerar que la multinacional va perjudicar els seus competidors en el mercat de serveis logístics de comerç electrònic. Amazon va expressar el seu desacord i va anunciar que apel·larà la sanció.

Per a l’Autoritat italiana, Amazon té una «posició dominant» en el mercat italià de serveis d’intermediació en marketplaces, que la companyia va aprofitar per a afavorir l’adopció del seu propi servei logístic, Fulfillment by Amazon, per part dels venedors actius a Amazon.it. Amazon considera que «la multa i les mesures proposades són injustificades i desproporcionades», ja que sostenen que més de la meitat de totes les vendes anuals de Amazon a Itàlia provenen de petites i mitjanes empreses.