Un total de 843 empreses concentren un de cada quatre euros dels ajuts covid a la solvència repartits per la Generalitat. Hotels, grups immobiliaris, constructores, fabricants industrials o consultores són els principals receptors de les quanties més altes d’aquestes transferències, que han estat d’entre 3.000 i 200.000 euros. Aquests fons han estat habilitats pel Govern central i repartits per les autonomies per esmorteir part dels efectes de la pandèmia sobre el teixit empresarial. Entre els noms dels beneficiaris destaquen hotels de renom com el Palace de Barcelona. També fabricants de components de l’automoció com Gestamp, que està negociant un ERO que afecta 90 treballadors. O històrics clubs de contactes i sales de festes afectats per les restriccions a l’oci nocturn, com el Bagdad de Barcelona, entre d’altres.

Dues convocatòries En total, la Generalitat ha repartit ajudes directes a 26.296 companyies i autònoms, per valor de 661 milions. Aquesta xifra és la suma de les dues convocatòries que la Conselleria d’Empresa i Treball va publicitar entre els mesos de juny i juliol. D’aquest total de beneficiaris, hi ha 843 sol·licitants que han rebut els imports màxims fixats pel reial decret del Govern de l’Estat: un total de 200.000 euros. Els sumats representen el 25% dels 661 milions d’euros que ja han estat distribuïts. El repartiment d’ajudes covid encara està en marxa i 190 milions més estan pendents d’assignació a Catalunya, per als quals l’administració catalana està gestionant una tercera ronda de transferències. El passat 19 de novembre es van tancar els terminis de sol·licitud i la conselleria dirigida per Roger Torrent ha rebut més de 31.000 peticions, de les quals ara l’Agència Tributària haurà de fer un cribratge per comprovar quines compleixen els requisits legals. La data límit per repartir aquests romanents és el 31 de desembre, ja que el que quedi a la caixa després d’aquesta data s’haurà de retornar a l’Estat. Els més afectats Els sectors més afectats per la pandèmia estan àmpliament representats al llistat de les empreses beneficiàries, on apareixen gran quantitat de firmes hostaleres o empreses proveïdores de grans superfícies. És el cas, per exemple, d’Agrupació d’Empreses de Vending, firma dedicada a gestionar màquines expenedores que amb la pandèmia, sobretot els primers mesos, ha vist com a oficines i altres instal·lacions han deixat de consumir els seus productes per manca de personal. Tota aquesta cadena de valor que comença o acaba a l’hotel surt a la foto: firmes dedicades als congelats per a restauració i grans esdeveniments; parafarmàcies especialitzades en sabons, pastes de dents i altres elements dels lavabos de les grans cadenes hoteleres o fabricants d’infraestructures per a aquests complexos. És el cas d’Alt Bath, firma que ofereix muntatges de banys sense obres i que té al sector hoteler un dels seus principals clients. L’aturada a escoles i esdeveniments públics l’han notat a Catering Vilanova, pime amb 40 anys d’història, dedicada a menjadors escolars i sociosanitaris i que va haver d’aturar la seva activitat durant els primers compassos de la pandèmia. «Vam poder sol·licitar els ajuts, malgrat que la documentació exigida no era gaire clara. Tot contribueix, però no ens ha cobert ni de bon tros totes les pèrdues», expliquen des de la companyia. Són diversos els noms d’organitzacions relacionades amb el món dels esdeveniments: companyies implicades en la gestió de sales, responsables d’instal·lacions lumíniques o audiovisuals i muntadores d’estands, entre d’altres. Activitat immobiliària Les altres grans protagonistes són les empreses d’activitat immobiliària: entre les organitzacions que han demanat la quantitat màxima hi ha des d’agències d’inversió, fins a gestores d’apartaments turístics, constructores i fins i tot hòldings (companyies que agrupen altres companyies) que afronten grans projectes. D’aquest estil n’hi ha unes quantes: empreses o grups d’empreses que destaquen entre les altres per la seva dimensió, popularitat o les seves connexions. Un d’aquests casos és, per exemple, la companyia propietària de la cadena d’Hotels H10, que té allotjaments a 15 punts turístics a Espanya, a cinc ciutats europees i al Carib. Dos més són Servitravel, una agència de viatges només per a clients de CaixaBank, i Unitat Mèdica Quirúrgica Avançada, que ofereix el seu servei de modelatge corporal a diversos hospitals Quirón d’Espanya. I un quart, un conglomerat madrileny dedicat a la promoció immobiliària, Nogarent, que ha tingut entre les seves files un dels 200 homes més rics d’Espanya i l’administrador del qual està relacionat amb empreses i hotels tant de Madrid com d’Extremadura.