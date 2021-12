Puratos, la multinacional de matèries primeres de fleca, pastisseria i xocolata, d’origen belga i amb planta a Sils, incorpora una nova tecnologia per eliminar el diòxid de titani de les seves elaboracions alimentàries. D’aquesta manera la companyia es prepara per a la prohibició per part de la Unió Europea d’utilitzar l’E-171 (diòxid de titani) a la indústria alimentària a partir de principis de l’any vinent. A partir de la nova tecnologia de Puratos, l’empresa aconsegueix substituir aquest additiu alimentari -usat fins al moment per millorar l’aparença dels productes, ja que aporta opacitat a les elaboracions- «sense perdre la funcionalitat del producte ni comprometre el gust i la textura». Tanmateix, asseguren que minimitzen l’impacte en els costos dels seus productes.

La prohibició de la UE va venir després de l’informe elaborat per l’Agència Europea de Seguretat Alimentària, EFSA, que adverteix que l’E-171 «podria acumular-se a l’organisme».