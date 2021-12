Per acabar amb la precarització dels treballdors de plataformes digitals la Comissió Europea va aprovar ahir una directiva que fixa les condicions mínimes per regular laboralment aquest sector i que obligarà a contractar fins a 4,1 milions d’empleats que actualment treballen com a falsos autònoms. Així, l’executiu comunitari segueix els passos de la llei dels repartidors espanyola, més coneguda com a «Llei Rider».

La directiva aprovada per Brussel·les estableix que «les persones que treballen a través de plataformes tinguin, o puguin obtenir, la situació laboral tenint en compte la seva relació real amb la plataforma laboral digital». D’aquesta manera, remarca que aquests treballadors han de ser considerats com a assalariats. D’altra banda, les plataformes també hauran d’informar públicament del funcionament dels seus algoritmes, que s’usen per a assignar tasques, vigilar i avaluar el treball i fins i tot imposar sancions als treballadors.