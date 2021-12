Els sindicats, patronal i l’Ajuntament de Girona reclamen l’obertura d’un centre de formació ocupacional per fomentar les professions en el sector del metall a la demarcació. Aquesta és una de les demandes que han fet en la Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional que es va reunir ahir al migdia. Un dels acords que també s’ha tancat entre els agents econòmics de la ciutat i el consistori és l’impuls de formacions per captar persones que treballin en el transport de mercaderies i fixar les línies estratègiques que fomentin les vocacions STEM, sobretot entre les dones. També es vol aprovar una línia d’actuació per capacitar persones en l’àmbit d’energies renovables.

Aquest conjunt d’acords es materialitzaran al llarg d’aquest 2022 i també s’inclouran, entre altres punts, en el Pla Estratègic de Promoció Econòmica de Girona 2022-2026 que es redactarà properament des de la Taula. La comissió tècnica de la taula és l’encarregada de tirar endavant aquests acords fixats en el plenari amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones que estan a l’atur. A més, la Taula també vol garantir l’equitat de sexes en determinats sectors i professions laborals i coordinar les actuacions que fa cada actor econòmic de la ciutat. La Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona està formada per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes; la secretària general de CCOO Comarques Gironines, Belén López; el president de FOEG Girona, Ernest Plana; el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, i el secretari general d’UGT Comarques Gironines, Xavier Casas. Contractar menors d’edat Les empreses gironines del metall van criticar fa uns mesos que una «llei franquista» els impedeix formar i contractar estudiants d’FP que siguin menors d’edat. La llei, que data del 1957, diu que els joves d’entre 16 i 18 anys no poden fer servir maquinària que pugui suposar riscos. Això ja frena que les empreses els agafin per fer pràctiques, perquè no se la volen jugar. «Però si els contractes, fins als 18 anys no poden fer res més que escombrar el taller», criticava el gerent de Metall Girona, Ferran Sellabona. Unes afirmacions que van xocar amb la visió de Comissions Obreres de Girona, que van rebutjar «rotundament» que la solució a suplir la ma manca de mà d’obra que els empresaris estarien detectant en la contractació de menors. Per al sindicat, aquest és un col·lectiu de treballadors reconegut com a «vulnerable i que requereix protecció».