La banca espanyola va tancar el segon trimestre del 2021 amb la segona pitjor ràtio de capital d’Europa, només per darrere de la registrada pels bancs grecs, segons es desprèn de l’exercici de transparència que elabora anualment l’Autoritat Bancària Europea (EBA) i va publicar recentment.

En concret, les deu entitats espanyoles que han format part d’aquest exercici de l’EBA van registrar una ràtio de capital CET1 en la variant fully loaded del 12,7% el segon trimestre de l’any. Aquesta dada es troba entre les pitjors dels 25 països europeus que formen part de l’exercici i únicament supera la de la banca grega, amb una ràtio de CET1 fully loaded del 10,8%.

Per contra, al capdavant d’Europa hi ha els bancs d’Estònia (23,1%), Islàndia (21,8%) i Suècia (20%). Entre les principals economies de la zona euro, els bancs alemanys van tancar el segon trimestre amb una ràtio del 15,5%, mentre que els francesos van assolir el 15,7% i els italians el 14,8%.

Puja la mitjana europea

La mitjana del conjunt de les 120 entitats dels 25 països europeus que han participat en l’exercici és del 15,5%, fet que suposa una millora d’una dècima davant de la ràtio de capital del primer trimestre del 2021.

«Les pors sobre un potencial deteriorament de la qualitat dels actius no s’han materialitzat, excepte per als sectors més afectats per la pandèmia. Mirant endavant, els bancs i les autoritats macro i microprudencials necessiten estar preparades en cas d’un deteriorament de les perspectives econòmiques o en cas que les pressions inflacionistes es tradueixin en pujades de tipus», va assenyalar l’EBA.

Pel que fa a la resta de dades publicades pel supervisor, la ràtio de palanquejament, en la variant fully phased-in, del conjunt de les 120 entitats va ser del 5,7%. Els deu bancs espanyols es van anotar una ràtio del 5,6%.

Per la seva banda, la ràtio de crèdits fallits (NPL) va ser del 2,3% per al conjunt dels bancs, dues dècimes menys que el primer trimestre del 2021. En canvi, la banca espanyola va mantenir la seva ràtio sense canvis en el 3,1%.

Per entitats, Unicaja s’ha situat al capdavant de la banca espanyola com la més solvent, amb una ràtio CET1 fully loaded del 17,7%, per davant de Kutxabank (17%) i BBVA, que registra un 14,2% .

En quarta posició es va situar Banco de Crédito Social Corporativo -l’entitat capçalera del Grup Cajamar-, amb un 12,9%, mentre que per darrere es van posicionar Ibercaja (12,7%), CaixaBank i Abanca (12,5% tots dos), Bankinter (12,2%), Banc Sabadell (11,9%) i Banco Santander (11,7%).