Les reformes de la Política Agrícola Comuna (PAC) i de la Llei espanyola de la Cadena Alimentària, acabades de concloure, marquen dues fites davant un cap d’any que es presenta per al camp amb moltes batalles, com la de l’alça de costos i la de les mobilitzacions, segons el balanç dels principals partits polítics espanyols amb representació a l’Eurocambra.

Amb l’arribada del desembre, la Unió Europea (UE) ha tancat tres anys i mig de negociació de la nova PAC -que s’aplicarà el 2023, el Govern ha publicat els plans estratègics per posar-la en marxa a Espanya i el Congrés dels Diputats ha aprovat la revisió de la Llei de la Cadena Alimentària, que entre altres novetats prohibeix la venda a pèrdues.

Les decisions aporten seguretat jurídica i avenços als pagesos, però insuficients, segons han admès els eurodiputats espanyols de la Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu. A més, les organitzacions agràries han reprès les mobilitzacions per cridar l’atenció sobre les dificultats econòmiques.

Els europarlamentaris han discrepat en el balanç de l’any que finalitza, però han coincidit en els reptes del sector primari. Han destacat l’estratègia europea De la Granja a la Taula -que eleva els requisits ambientals a la producció agroalimentària-, les despeses en els consums (fertilitzants, carburant o electricitat) i la necessitat que els agricultors percebin un preu just en les seves operacions amb la indústria i els supermercats.

La socialista Clara Aguilera va assegurar que l’any acaba «raonablement bé», ja que la PAC «reuneix les condicions adequades» perquè se segueixi donant suport als agricultors. «Acaba millor que comença, però això no vol dir que estigui tot resolt», va assenyalar.

Impost «verd»

Entre les qüestions pendents, va fer referència a la competència de països que produeixen amb costos diferents, per la qual cosa va proposar un impost «verd» que gravi el diòxid de carboni de les importacions agrícoles. Un altre assumpte preocupant, va afegir, són els preus baixos en origen.

Juan Ignacio Zoido (PP) va expressar la seva preocupació pels «camins» que poden prendre les polítiques europees, especialment en al·lusió a l’estratègia De la Granja a la Taula. «Què passarà l’any que ve al camp, com sortirà de l’increment dels preus energètics?», es va preguntar.

Pel que fa a la PAC, va afegir que «ara li toca al president del Govern, Pedro Sánchez», decidir quins plans nacionals desenvolupar i si dona prioritat a les tesis agrícoles o ambientals.

Per a Adrián Vázquez (Ciutadans), el tancament de la PAC és positiu, perquè s’ha aconseguit moderar una ambició mediambiental de Brussel·les que era «irrealitzable» i hauria suposat «un cop mortal». Va destacar els «grans esforços per lluitar per no abocar centenars de milers de ramaders al tancament de les explotacions». El més negatiu del 2021 han estat, segons el seu parer, les estratègies De la Granja a la Taula i Biodiversitat.

La vicepresidenta de la Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu Mazaly Aguilar (Vox) va assegurar que l’escenari és «negatiu» pels costos «brutals» dels insums. Va advocar per seguir «lluitant», perquè, segons la seva opinió, la Comissió Europea (CE) no està donant suport al sector, «ja que diu que els mercats europeus van bé, llevat d’algunes produccions».