Quan es parla dels problemes o barreres per a emprendre tot es limita a temes relacionats amb el finançament, la burocràcia o els socis fundadors, però va més enllà. Al març, Diego Ballesteros, fundador de Bewe Software, es va asseure al seu ordinador, va obrir el compte de Twitter i va començar a compartir el seu malestar ocasionat per ardus anys de treball. S’havia adonat que allò no era passatger ni un simple problema psicològic que se solucionaria fàcilment. Estava immers, com afirma ell mateix, en una «depressió de cavall». «No podia ficar-me a la dutxa, escriure un mail o fer una trucada. Tot em semblava un món i em veia incapaç de reaccionar», explica.

La seva acció va repercutir en el conjunt de la societat d’emprenedors que es van sumar a la causa i van començar a explicar les seves històries. «El fil va tenir una repercussió molt gran. Molts emprenedors em van escriure amb casos greus, intents de suïcidi, alcoholisme…», explica Ballesteros.

Així va néixer Ancla, una iniciativa social de la qual Ballesteros és president impulsada juntament amb altres referents del sector emprenedor com Diego Ballesteros, fundador de Bewe Software; Íñigo Juantegui, cofundador i CEO d’OnTruck; Alejandro Artacho, CEO i fundador de Spotahome; o Carlota Mateos, cofundadora de PlenEat.es i Rusticae.es. El seu objectiu és superar tabús i oferir suport tant a emprenedors com a altres persones que portin ritmes accelerats i tinguin possibles símptomes d’ansietat o depressió. Una plataforma amb diferents eines on parlar sobre problemes emocionals sense perjudicis i desmitificar l’arquetip de «tauró dels negocis».

La plataforma vol fugir de l’estereotip que els emprenedors són persones d’èxit, amb diners, tot els va bé… La realitat és una altra. «Ser emprenedor implica prendre decisions diàriament. Quan estàs immers en un ritme frenètic de feina sembla que no tens temps per preguntar-te si estàs bé, si necessites prendre’t un respir o pensar les coses amb calma», assegura Ballesteros.

Entre els trastorns més comuns que destaca l’emprenedor i president d’Ancla dins l’ecosistema és l’ansietat per fer les coses tan ràpid com sigui possible i bé. «Quantes vegades estem treballant, acudint a reunions, agafant trucades, etc, mentre pensem en tot el que hem de fer sense centrar-nos en el que fem ara», explica l’emprenedor, que assegura que cal afegir-hi els problemes de la vida personal, «que també la tenim i de vegades la limitem».

Sense ànim de lucre, Ancla funciona com un lloc de trobada per cuidar i impulsar emprenedors a sortir dels seus estats emocionals i mentals que els impedeixen créixer i portar una vida sense desordres de cap mena. Per això, a més de forjar una comunitat, aspira a esdevenir una eina d’accés per a emprenedors. Així mateix, oferirà diferents programes i sessions de mindfulness que constituiran una xarxa ferma de suport i diàleg constant on els components del projecte puguin compartir les seves experiències i proveirà informació contrastada, basada en evidència científica, sobre l’impacte de l’activitat emprenedora a la salut dels emprenedors i les estratègies per afrontar-lo.

De forma paral·lela, s’obrirà una línia de recerca, emparada per la Universitat Complutense de Madrid, l’Institut de Recerca i Formació en Ciències Cognitives Nirakara i diversos especialistes en la matèria, per ajudar els altres a comprendre per què es desenvolupen aquests problemes derivats de la salut mental i dotar de les eines per solucionar-los.

«El problema està quan pateixes depressió i no ho saps. Personalment, crec que és més comú del que creiem, i a més sempre pensem que això no ens pot passar a nosaltres», explica Ballesteros, que afegeix que aquestes patologies es veuran reflectides en els resultats de la startup: «Els teus estats d’ànim influeixen en el teu dia a dia, i si no estàs focalitzat o no trobes inspiració, la teva startup no funcionarà com ho hauria de fer».