Els comerciants de la província de Girona confien que la campanya de vendes de Nadal d’enguany serà «bona» després de, en la seva majoria, valorar positivament el resultat de l’activitat comercial durant el Pont de la Puríssima.

A l’Espai Gironès, de l’1 de desembre al 8 van aconseguir exactament les mateixes xifres de visites que el 2019, segons assegura el gerent, Pau Jordà. Fet que el porta a valorar el pont de forma «satisfactòria», ja que els comerciants apunten que les vendes també han anat a «bon ritme». Jordà en aquest sentit augura un bon Nadal, ja que apunta que el pont sol ser un «bon termòmetre» i un indicador de com serà la campanya nadalenca.

En la mateixa sintonia, l’associació Girona Eix Comercial informa que a través d’una enquesta que han difós als més de 200 associats es constata que les vendes als comerços gironins han augmentat entre un 10 i un 50% respecte a l’any passat. Sent les botigues que obren més aquesta àmplia forquilla les tèxtils, de sabates i de complements. Mercè Ramírez de Cartagena, vicepresidenta de l’associació, fa una valoració general de les compres al comerç local gironí en postpandèmia «molt positiva». «Notem que el client està valorant més el petit comerç i esperem que els hi duri aquesta idea d’ajudar al comerç local perquè aporta vida a les ciutats», expressa.

A la Jonquera, el clima hivernal i el bon estat de la neu a les estacins més properes ha estat el principal incentiu que ha portat al Gran Jonquera Outlet a registrar bones xifres durant la Puríssima. El seu president, Antoni Escudero, explica que la restauració ha funcionat «molt bé» i les botigues també han despatxat «moltíssim»: «Hem tingut dies de tot ple». La major part del públic ha estat català i espanyol, que de camí a esquiar a França s’han aturat a l’Outlet a fer algunes compres. Tot i això, Escudero afegeix que, com sempre, també han notat l’afluència de francesos, tot i que en menor grau perquè a França no era festiu. «Ja era hora que tot comencés a funcionar, el passaport de la covid-19 va molt bé, d’aquesta manera tenim més mobilitat», deia.

A l’altra cara de la moneda, els comerciants de Figueres no han quedat tan satisfets en com ha anat aquest pont. Toni Moreno, vicepresident de Figueres Comerç, apunta que noten com, cada cop més, durant aquests festius la gent marxa a les capitals. Lluny d’aquest indicador, Moreno segueix esperançat en la campanya de Nadal d’aquest any, ja que la tendència des del mes d’agost és de pujada i de «recuperació total».