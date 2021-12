La producció mundial de carn de porc disminuirà el 2022, segons un estudi realitzat pel Departament d’Agricultura dels EUA (USDA). La producció dels països considerats per l’USDA arribarà a 104,2 milions de tones i, per tant, es mantindrà 1,92 milions de tones (-1,8%) per sota del nivell esperat per a aquest any. L’evolució a la Xina té un gran impacte en l’evolució mundial.

Després de l’augment de la producció de carn de porc xinesa el 2021 d’un 27% fins a 46 milions de tones, la producció disminuirà un 5% (uns 2,5 milions de tones) el 2022 fins als 43,75 milions. S’espera que el consum disminueixi una mica menys que la producció, cap a un 4%, fins als 48,1 milions de tones, cosa que podria conduir a més requisits d’importació. Els analistes de l’USDA esperen un augment de les importacions de 250.000 tones fins a 4,75 milions (+6%). També s’esperen descensos, encara que moderats, en la producció dels EUA (-0,3%) i a la UE (-0,1%). Tot i això, si la fase de preus baixos persisteix a la Comunitat Europea i l’exportació a la Xina no comença de nou, els analistes creuen que també és possible una disminució significativament més pronunciada de la producció de la UE. Segons l’USDA, el Brasil estarà entre els guanyadors al mercat porcí el 2022. Tot i que l’alimentació animal també s’ha encarit al Brasil, s’espera que la producció continuï expandint-se i augmenti un 3% en comparació amb el 2021 fins al nou rècord de 4,45 milions de tones.