La planta de Seat a Martorell marca el 16 de desembre com l’últim dia de producció del 2021 i no tornarà a fabricar fins passades les festes de Nadal, segons va informar l’automobilística. L’empresa es veu obligada a aturar les tres línies de producció cinc dies abans del previst per la manca de subministraments de xips, que afecta tota la indústria.

La companyia va comunicar als sindicats en una reunió aquest divendres que suspendrà temporalment la feina de la plantilla amb un ERTO durant cinc dies, entre el 17 i el 23 de desembre. La resta del calendari no estava previst treballar i, per tant, no caldrà activar l’expedient. Cal recordar que la fàbrica ha patit aturades de producció constants en els últims mesos per l’escassetat de semiconductors. La notícia arriba l’endemà que Volkswagen confirmés que té la intenció que Martorell fabriqui cotxes elèctrics a partir del 2025. La producció adjudicada a Martorell serà de tres models compactes elèctrics de les marques Cupra, Audi i Skoda. L’adjudicació està condicionada a l’arribada dels ajuts públics per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat (PERTE), que ja han rebut llum verda de la Unió Europea.