La Unió Europea aspira a convertir-se en la primera economia climàticament neutra el 2050. L’energia és una peça fonamental per assolir aquest objectiu en ser responsable de gairebé el 80% de les emissions de diòxid de carboni totals. En aquest context, l’impuls de la regulació cap a una energia més neta i la pressió dels inversors cap a la sostenibilitat ha portat les grans energètiques a accelerar el gir al verd, encara que sense dir adéu del tot als seus actius marrons.

«És lògic que les empreses adaptin els seus models de negoci davant la pressió de l’opinió pública, inversors, reguladors...», apunta el responsable del programa Clima i Energia del Reial Institut Elcano, Gonzalo Escribano. Les energies netes fa temps que van deixar de necessitar ajuts i són molts els inversors que aposten per aquest sector. Un exemple és la incursió d’Amancio Ortega de la mà d’una petroliera com Repsol en un parc eòlic a Aragó.

«La sostenibilitat s’està convertint cada vegada amb més intensitat en un eix clau de la transformació de les empreses, com a conseqüència no només de la regulació, sinó també dels canvis en les exigències dels consumidors i dels inversors», explica el soci de sectors regulats i anàlisi econòmica a EY, Antonio Hernández.

Segons el World Economic Outlook (WEO) de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), el petroli i les energies fòssils com el carbó i el gas perden cada cop més pes relatiu a favor de les renovables. L’última actualització d’aquest informe reflecteix una caiguda abrupta del carbó fins a la seva desaparició completa el 2050 i un pic màxim de la demanda de petroli l’any 2025 i 2026. I, per primera vegada, després de l’absurda pujada de preus dels últims mesos es planteja un creixement pla per al gas a partir del 2040.

A Espanya, després que totes les companyies hagin posat punt i final al carbó (totes les plantes estan en procés de tancament) i signessin el camí final de l’energia nuclear (totes les centrals es tancaran entre el 2027 i el 2035), Endesa ha estat la primera elèctrica a posar data a l’adéu del gas: 2040. «Comença la dècada de les renovables. La propera dècada tenim un escenari nou per a l’energia en sectors de l’economia on l’electricitat era una cosa desconeguda. S’obre la dècada de l’electricitat», proclamava el conseller delegat d’Enel, propietària de 70% d’Endesa, Francesco Starace.

Les grans elèctriques tenen previst destinar la meitat de les seves inversions dels propers anys a impulsar les renovables. Iberdrola invertirà 14.300 milions, més de 7.000 dels quals es destinaran a energies netes. Endesa, per part seva, calcula que dels 7.500 milions que invertirà fins al 2024, 3.100 milions seran «verds», i Naturgy estima destinar-hi 8.400 milions dels 14.000 previstos fins al 2025. Les grans petrolieres tampoc volen perdre aquest tren, conscients que han de diversificar la seva activitat per poder ser viables en el futur.

Multienergètiques

Tot i que el focus del negoci continua sent el cru, la majoria de petrolieres han convertit les renovables en el principal destí de les seves inversions. Repsol preveu invertir 19.300 milions d’euros fins al 2030, 6.500 milions dels quals es destinaran a iniciatives baixes en carboni. A més de l’àrea elèctrica, la generació i comercialització d’electricitat (després de la compra de Viesgo) i l’impuls a la mobilitat elèctrica, Repsol està immersa en l’adaptació de les refineries a la producció de biocombustibles. Fa un mes la companyia va fer amb Iberia el primer vol amb biocombustible produït a Espanya a partir de residus. Va aconseguir reduir l’emissió de 1,4 tones de dixòxid de carboni gràcies a l’eficiència energètica que aporta l’avió i el biocombustible.

També BP i Cepsa pretenen seguir una direcció similar. L’objectiu és deixar de ser una companyia eminentment petroliera i reconvertir-se en multienergètica. Un bon exemple és la companyia estatal noruega Statoil, que des del 2018 es diu Equinor amb l’objectiu de tenir més presència industrial en energies renovables. Equinor va anunciar una inversió bruta entre el 2021 i el 2026 en energies renovables de 23.000 milions d’euros per multiplicar per deu la capacitat d’energia renovable i ser «una de les principals empreses eòliques marines a nivell mundial». No obstant, els diners que sostindran aquesta inversió encara procedeixen del petroli i del gas. «El ritme del canvi augmentarà cap al 2030 i el 2035», apuntava al Capital Markets Day el seu conseller delegat, Anders Opedal.

El furor de l’hidrogen

A més de l’impuls cap a les renovables, la mobilitat elèctrica i els biocombustibles, les elèctriques i les petrolieres espanyoles s’han llançat el darrer any cap a l’hidrogen verd. El gran inconvenient d’aquest vector energètic és la seva falta de competitivitat i la incògnita de quan i com arribarà a la maduresa necessària, i, per això, les companyies s’encomanen als fons europeus per impulsar el desenvolupament. El Pla de Recuperació estima, com a mínim, 1.500 milions d’euros en aquest nou agent energètic.

Repsol preveu destinar 2.500 milions a aquesta tecnologia d’aquí al 2030, mentre que Iberdrola activaria inversions per valor de 1.500 milions d’euros. L’elèctrica ha anunciat recentment un acord amb la sueca H2 Green Streel per construir una planta d’hidrogen verd a la península. I Enagás impulsa diversos projectes amb diferents socis per un total de 6.300 milions d’euros. Naturgy i Endesa no han quantificat la inversió, però tenen previst projectes en aquesta àrea.

«Les empreses han vist que l’hidrogen verd té futur perquè hi ha diners dels fons europeus i la tecnologia hi és, però cal anar amb compte perquè hi ha cert component de bombolla en la batalla per caçar fons europeus», apunta el catedràtic de la Universitat Pontifícia de Comillas i director del centre de recerca Economics for Energy, Pedro Linares.

La resta del món

Si bé aquesta tendència cap a la sostenibilitat és global, no tots els països segueixen les mateixes pautes que Europa, amb enormes diferències amb països com la Xina, i grans paradoxes com que en plena «era verda» el gegant Saudi Aramco sigui una de les empreses més valorades del món.

L’excomissari d’Estat d’Energia Miguel Arias Cañete advertia recentment que la Unió Europea és la regió més ambiciosa en termes de reducció d’emissions, per això és una tasca diplomàtica fer que la resta de països «creïn marcs regulatoris estables que atreguin la inversió privada, no només a Suïssa sinó també a Guinea Bissau o a qualsevol altre país del món».